Ликсутов: предприятия Москвы представили микроэлектронику на "Иннопроме"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Производители микроэлектроники из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" представили товары на выставке "Иннопром", заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает ОЭЗ как инструмент поддержки наукоемкого бизнеса. Сейчас здесь около 50 компаний выпускают микроэлектронную продукцию, которая замещает импортные аналоги. Представленные на стенде правительства Москвы разработки являются критически важными для создания полной технологической цепочки в отрасли", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Он добавил, что среди них — продукция фотоники, телекоммуникационное оборудование и другие.

Например, компания "НИИМЭ" продемонстрировала линейку особо чистых материалов для микроэлектроники. Это фоторезисты, травители и антиотражающие покрытия. Качество этих материалов соответствует мировым стандартам. Столичный центр фотоники показал отечественную фотонную интегральную схему со скоростью передачи данных свыше 100 гигабит в секунду при пониженном энергопотреблении.

В пресс-службе отметили, что на стенде также представили интеллектуальный сетевой адаптер резидента ОЭЗ Москвы. Это умное устройство, которое позволяет увеличить производительность серверов и систем хранения данных в дата-центрах с высокой вычислительной мощностью.

Ранее столичный градоначальник сообщал, что всего на "Иннопроме" Москва представила свыше 50 разработок в ключевых отраслях: радиоэлектронике, фармацевтике и медицине, электромобилестроении, авиакосмосе, робототехнике и вертикальном транспорте.

Среди экспонатов — электрическая вакуумная уборочная машина, литий-ионные батареи, российский аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации, бионические протезы рук, а также роботы-манипуляторы и роботы-уборщики.

ОЭЗ "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За это время проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности. На данный момент на 10 площадках ОЭЗ общей площадью 430 гектаров размещается производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ и робототехнику.

Благодаря городским решениям растет производительность труда и эффективность предприятий. Мероприятия, которые проходят в рамках этого, вносят вклад в реализацию нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Помимо этого, Ликсутов указывал, что на "Иннопроме" представили еще одну разработку резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" — нейросетевой ускоритель LinQ HX.