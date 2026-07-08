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Ликсутов: ИИ-ускоритель "умных" городских систем представили на "Иннопроме" - РИА Новости, 08.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:02 08.07.2026
Ликсутов: ИИ-ускоритель "умных" городских систем представили на "Иннопроме"

Ликсутов: нейросетевой ускоритель LinQ HX представили на выставке "Иннопром"

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство
Производство - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Разработку резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" нейросетевой ускоритель LinQ HX представили на выставке "Иннопром", указал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Устройство полностью состоит из отечественных компонентов и не требует зарубежных лицензий.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает производителей отечественной микроэлектроники. Один из резидентов столичной ОЭЗ создал модуль, который сможет заменить зарубежные ИИ-ускорители. Вычислительным ядром здесь служит российский микрочип для искусственного интеллекта — собственная разработка компании. Микросхема входит в реестр Минпромторга России", — приводит слова Ликсутова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.
Он добавил, что разработчик ускорителя носит статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" уже год. С того момента почти 800 миллионов рублей инвестировали в его развитие и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Микросхему создала компания "ХайТэк". Устройство обрабатывает данные в реальном времени офлайн и без подключения к облаку. Его производительность достигает 30 триллионов операций в секунду, что позволяет одновременно запускать до пяти нейросетей с задержкой от 1,5 до 2,3 миллисекунды. Модуль поддерживает широкий набор интерфейсов — от датчиков и камер до систем управления. Потребляемая мощность — не более 40 ватт.
Ускоритель планируют использовать в системах видеонаблюдения для оперативного обнаружения экстренных ситуаций. Также он поможет создавать более самостоятельных роботов, способных ориентироваться в пространстве и выполнять сложные задачи. Помимо этого, на базе новой разработки можно создавать системы ИИ-диагностики и круглосуточного мониторинга состояния пациентов.
Ранее Собянин заявлял, что всего на стенде московского правительства на выставке "Иннопром-2026" представили более 50 экспонатов. Разработчиками некоторых решений являются резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" — флагмана высокотехнологичной промышленности столицы.
В этом году столичная ОЭЗ празднует свое 20-летие. Из стартовой площадки для инновационных проектов территория превратилась в центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. На данный момент общая площадь 10 помещений в особой экономической зоне составляет 430 гектаров. Там располагается производство более 240 высокотехнологичных предприятий из таких сфер, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.
Столица развивает инвестиционный климат и промышленный потенциал. Благодаря городским решениям растет производительность труда и эффективность производств. Мероприятия, проходящие в рамках этого, вносят вклад в реализацию национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером впервые выступает Индонезия.
 
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