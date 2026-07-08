Блогер Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии

Краткий пересказ от РИА ИИ Лерчек (Валерия Чекалина) прошла восьмой курс химиотерапии после диагностирования рака желудка четвертой стадии.

По словам отца ее четвертого ребенка, сейчас состояние блогера удается контролировать с помощью лекарственных препаратов и средств для восстановления микрофлоры

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, прошла восьмой курс химиотерапии, рассказал отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии.

"Первого и второго июля у нас прошла 8-я химиотерапия. На пятый день у Леры начались сильные боли в животе. Обычно мы показываем и делимся только приятными моментами, но к сожалению, не всегда все проходит гладко. Скорее всего химия в организме накопилась и дала такой эффект", - написал Сквиччиарини в "Максе".

По его словам, сейчас состояние блогера удается контролировать с помощью лекарственных препаратов и средств для восстановления микрофлоры.

"Завтра мы едем на сутки на таргетную терапию", - добавил Сквиччиарини.

Всего Чекалиной предстоит девять курсов химиотерапии и иммунной терапии.

Блогер проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы ранее выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.