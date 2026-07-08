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Блогер Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии - РИА Новости, 08.07.2026
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23:06 08.07.2026
Блогер Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии

Лерчек, у которой диагностирован рак желудка, прошла восьмой курс химиотерапии

© Фото : Luis SquicciariniБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Luis Squicciarini
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лерчек (Валерия Чекалина) прошла восьмой курс химиотерапии после диагностирования рака желудка четвертой стадии.
  • По словам отца ее четвертого ребенка, сейчас состояние блогера удается контролировать с помощью лекарственных препаратов и средств для восстановления микрофлоры
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, прошла восьмой курс химиотерапии, рассказал отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Суд рассмотрит вопрос о переезде блогера Лерчек
18 июня, 16:55
"Первого и второго июля у нас прошла 8-я химиотерапия. На пятый день у Леры начались сильные боли в животе. Обычно мы показываем и делимся только приятными моментами, но к сожалению, не всегда все проходит гладко. Скорее всего химия в организме накопилась и дала такой эффект", - написал Сквиччиарини в "Максе".
По его словам, сейчас состояние блогера удается контролировать с помощью лекарственных препаратов и средств для восстановления микрофлоры.
"Завтра мы едем на сутки на таргетную терапию", - добавил Сквиччиарини.
Всего Чекалиной предстоит девять курсов химиотерапии и иммунной терапии.
Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Дело блогера Лерчек передали другому судье
19 июня, 06:45
Блогер проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы ранее выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.
Ранее в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что прокуратура направила в суд обращение заявителя, требующего провести повторную судебно-медицинскую экспертизу Лерчек. Гражданка, возмущенная тем, что Чекалина, несмотря на тяжелую болезнь, тренируется в спортзале, попросила надзорное ведомство инициировать проверку. Сами материалы дела передали от судьи Екатерины Кузьминой, которая его приостановила, судье Джемалу Курбанову.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Защита Лерчек согласна на повторную экспертизу по делу
19 июня, 21:52
 
МоскваВалерия Чекалина
 
 
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