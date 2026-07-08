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Суд рассмотрит вопрос о переезде блогера Лерчек - РИА Новости, 08.07.2026
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16:48 08.07.2026 (обновлено: 16:54 08.07.2026)
Суд рассмотрит вопрос о переезде блогера Лерчек

РИА Новости: суд 10 июля рассмотрит вопрос о переезде блогера Лерчек

© Фото : Luis SquicciariniБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Luis Squicciarini
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гагаринский суд Москвы 10 июля рассмотрит вопрос об изменении места жительства блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), находящейся под запретом определенных действий.
  • У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы 10 июля рассмотрит вопрос о переезде блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) , находящейся под запретом определенных действий, сообщил РИА Новости участник процесса.
«
"У Чекалиной закончился договор аренды дома, адрес которого был указан при избрании ей запрета определенных действий. В пятницу, 10 июля, суд должен рассмотреть вопрос об изменении места жительства", - сказал собеседник агентства.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии, она проходит курсы химиотерапии. Суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого Лерчек может перемещаться без запроса специального разрешения.
По версии следствия, Артем и Валерия Чекалины, а также их бывший партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона в ОАЭ на счета нерезидентов, предоставив ложные документы. Пошедший на сделку со следствием Вишняк получил 2,5 года, Чекалин осужден на 7 лет, дело в отношении Лерчек приостановлено до ее выздоровления.
Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Дело блогера Лерчек передали другому судье
19 июня, 06:45
 
Валерия ЧекалинаПроисшествияРоссия
 
 
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