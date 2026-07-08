Правительство добавило 149 лекарств в перечень стратегически значимых

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств еще 149 наименованиями.

В список вошли жизненно необходимые и важнейшие препараты, медикаменты для лечения некоторых инфекций, социально значимых и представляющих опасность заболеваний.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Правительство дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств еще 149 наименованиями.

"Распоряжение об этом подписал председатель <...> Михаил Мишустин", — говорится в релизе

Решение приняли на основе предложений, поступивших от производителей. В список вошли альбумин человека , желатин, иммуноглобулин против клещевого энцефалита, лоразепам , вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ , панкреатин , тетрациклин , хлоргексидин и другие препараты.

Отмечается, что теперь на территории страны должны обеспечить полный цикл изготовления этих лекарств. Организация процессов при этом может осуществляться с господдержкой.