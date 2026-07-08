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Правительство добавило 149 лекарств в перечень стратегически значимых - РИА Новости, 08.07.2026
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10:28 08.07.2026 (обновлено: 11:26 08.07.2026)
Правительство добавило 149 лекарств в перечень стратегически значимых

Правительство добавило в перечень стратегически значимых лекарств 149 препаратов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств еще 149 наименованиями.
  • В список вошли жизненно необходимые и важнейшие препараты, медикаменты для лечения некоторых инфекций, социально значимых и представляющих опасность заболеваний.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Правительство дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств еще 149 наименованиями.
"Распоряжение об этом подписал председатель <...> Михаил Мишустин", — говорится в релизе.
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Решение приняли на основе предложений, поступивших от производителей. В список вошли альбумин человека, желатин, иммуноглобулин против клещевого энцефалита, лоразепам, вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ, панкреатин, тетрациклин, хлоргексидин и другие препараты.
Отмечается, что теперь на территории страны должны обеспечить полный цикл изготовления этих лекарств. Организация процессов при этом может осуществляться с господдержкой.
Кроме того, средства имеют приоритет при госзакупках. Как подчеркнули в правительстве, это способствует стабильности поставок.
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ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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