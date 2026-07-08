Ле Пен сможет начать предвыборную кампанию без электронного браслета

Накануне суд смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два года условно и год с электронным браслетом, и к штрафу в 100 тысяч евро.