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Ле Пен сможет начать предвыборную кампанию без электронного браслета - РИА Новости, 08.07.2026
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09:59 08.07.2026
Ле Пен сможет начать предвыборную кампанию без электронного браслета

Генпрокурор Ле Кео: Ле Пен сможет начать предвыборную кампанию без браслета

© AP Photo / Lewis JolyМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд смягчил приговор Марин Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента.
  • Сокращен срок запрета на участие в выборах до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет ей баллотироваться в президенты.
  • Генеральный прокурор при Апелляционном суде Парижа заявила, что Ле Пен сможет начать предвыборную кампанию без ношения электронного браслета.
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сможет начать предвыборную кампанию к президентским выборам 2027 года без ношения электронного браслета, заявила генеральный прокурор при Апелляционном суде Парижа Мари-Сюзан Ле Кео.
Накануне суд смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два года условно и год с электронным браслетом, и к штрафу в 100 тысяч евро.
«

"В данной ситуации, поскольку подана кассационная жалоба, я не буду приводить в исполнение вынесенное вчера Апелляционным судом постановление. Таким образом госпожа Ле Пен, если она, как и объявила, начнет предвыборную кампанию, начнет ее фактически без браслета на руке", - сказала генпрокурор в эфире телеканала TF1.

Во вторник вечером Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу TF1, что намерена участвовать в президентских выборах, несмотря на решение суда. Она отметила, что подаст жалобу для рассмотрения дела кассационным судом.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Ле Пен заявила, что подаст кассационную жалобу на решение суда
7 июля, 21:19
 
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