Ле Пен сможет начать предвыборную кампанию без электронного браслета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд смягчил приговор Марин Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента.
- Сокращен срок запрета на участие в выборах до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет ей баллотироваться в президенты.
- Генеральный прокурор при Апелляционном суде Парижа заявила, что Ле Пен сможет начать предвыборную кампанию без ношения электронного браслета.
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сможет начать предвыборную кампанию к президентским выборам 2027 года без ношения электронного браслета, заявила генеральный прокурор при Апелляционном суде Парижа Мари-Сюзан Ле Кео.
Накануне суд смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два года условно и год с электронным браслетом, и к штрафу в 100 тысяч евро.
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"В данной ситуации, поскольку подана кассационная жалоба, я не буду приводить в исполнение вынесенное вчера Апелляционным судом постановление. Таким образом госпожа Ле Пен, если она, как и объявила, начнет предвыборную кампанию, начнет ее фактически без браслета на руке", - сказала генпрокурор в эфире телеканала TF1.
Во вторник вечером Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу TF1, что намерена участвовать в президентских выборах, несмотря на решение суда. Она отметила, что подаст жалобу для рассмотрения дела кассационным судом.