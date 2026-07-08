Лавров и глава МИД Буркина-Фасо обсудили развитие сотрудничества

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жаном Мари Траоре развитие двустороннего сотрудничества.

Стороны выразили настрой на активизацию партнерства в различных областях, включая расширение кооперации в инвестиционной и гуманитарной сферах.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жаном Мари Траоре обсудил развитие двустороннего сотрудничества, включая расширение взаимодействия в инвестиционной и гуманитарной сферах, а также координацию усилий в борьбе с терроризмом, сообщили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ниамее провел двусторонние встречи с главами МИД стран, входящих в Альянс государств стран Сахеля (АГС).

"В ходе беседы обсуждены вопросы упрочнения традиционно дружественных российско-буркинийских отношений. Выражен обоюдный настрой на активизацию партнерства в различных областях с упором на расширение кооперации в инвестиционной и гуманитарной сферах, совершенствование договорно-правовой базы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

В министерстве отметили, что стороны также подтвердили стремление Москвы и Уагадугу укреплять внешнеполитическую координацию в ООН и на других многосторонних площадках, а также договорились укреплять сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, обеспечении безопасности и стабильности в Африке.

Встреча состоялась в Ниамее "на полях" вторых министерских консультаций "Россия - Конфедерация государств Сахеля" с участием Буркина-Фасо, Мали и Нигера.