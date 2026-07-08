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Лавров и глава МИД Буркина-Фасо обсудили развитие сотрудничества - РИА Новости, 08.07.2026
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23:56 08.07.2026
Лавров и глава МИД Буркина-Фасо обсудили развитие сотрудничества

Лавров обсудил с главой МИД Буркина-Фасо инвестиции и борьбу с терроризмом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жаном Мари Траоре развитие двустороннего сотрудничества.
  • Стороны выразили настрой на активизацию партнерства в различных областях, включая расширение кооперации в инвестиционной и гуманитарной сферах.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жаном Мари Траоре обсудил развитие двустороннего сотрудничества, включая расширение взаимодействия в инвестиционной и гуманитарной сферах, а также координацию усилий в борьбе с терроризмом, сообщили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ниамее провел двусторонние встречи с главами МИД стран, входящих в Альянс государств стран Сахеля (АГС).
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"В ходе беседы обсуждены вопросы упрочнения традиционно дружественных российско-буркинийских отношений. Выражен обоюдный настрой на активизацию партнерства в различных областях с упором на расширение кооперации в инвестиционной и гуманитарной сферах, совершенствование договорно-правовой базы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В министерстве отметили, что стороны также подтвердили стремление Москвы и Уагадугу укреплять внешнеполитическую координацию в ООН и на других многосторонних площадках, а также договорились укреплять сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, обеспечении безопасности и стабильности в Африке.
Встреча состоялась в Ниамее "на полях" вторых министерских консультаций "Россия - Конфедерация государств Сахеля" с участием Буркина-Фасо, Мали и Нигера.
Глава МИД России посетил Нигер в рамках турне по африканским странам. Он не только провел консультации с главами МИД государств АГС, но и был принят президентом Нигера Абдурахманом Чиани. До этого министр побывал в Эфиопии.
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