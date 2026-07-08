Лавров провел встречи с главами МИД стран, входящих в АГС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двусторонние встречи с главами МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали в рамках визита в столицу Нигера.
- На заседании совета министров формата Россия — АГС были подписаны совместные документы, а одной из главных тем конференции была тема контртерроризма.
НИАМЕЙ (Нигер), 8 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ниамее провел двусторонние встречи с главами МИД стран, входящих в Альянс государств стран Сахеля (АГС).
Ранее в Ниамее главы внешнеполитических ведомств провели заседание совета министра формата Россия - АГС и подписали ряд совместных документов. Кроме того, Лавров отмечал, что одной из главных в ходе министерской конференции РФ - Альянс государств Сахеля была тема контртерроризма.
Лавров находится в столице Нигера в рамках африканского турне, стартовавшего ранее в Эфиопии.