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Лавров провел встречи с главами МИД стран, входящих в АГС - РИА Новости, 08.07.2026
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22:18 08.07.2026
Лавров провел встречи с главами МИД стран, входящих в АГС

В Ниамее Лавров провел двухсторонние встречи с главами МИД стран, входящих в АГС

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двусторонние встречи с главами МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали в рамках визита в столицу Нигера.
  • На заседании совета министров формата Россия — АГС были подписаны совместные документы, а одной из главных тем конференции была тема контртерроризма.
НИАМЕЙ (Нигер), 8 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ниамее провел двусторонние встречи с главами МИД стран, входящих в Альянс государств стран Сахеля (АГС).
Встречи Лаврова с главами МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали - Бакари Яу Сангаре, Жаном-Мари Траоре и Абдулаем Диопом прошли в рамках визита главы российского внешнеполитического ведомства в столицу Нигера.
Ранее в Ниамее главы внешнеполитических ведомств провели заседание совета министра формата Россия - АГС и подписали ряд совместных документов. Кроме того, Лавров отмечал, что одной из главных в ходе министерской конференции РФ - Альянс государств Сахеля была тема контртерроризма.
Лавров находится в столице Нигера в рамках африканского турне, стартовавшего ранее в Эфиопии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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