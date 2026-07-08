Лавров провел встречи с главами МИД стран, входящих в АГС

НИАМЕЙ (Нигер), 8 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ниамее провел двусторонние встречи с главами МИД стран, входящих в Альянс государств стран Сахеля (АГС).

Ранее в Ниамее главы внешнеполитических ведомств провели заседание совета министра формата Россия - АГС и подписали ряд совместных документов. Кроме того, Лавров отмечал, что одной из главных в ходе министерской конференции РФ - Альянс государств Сахеля была тема контртерроризма.