Лавров назвал тему контртерроризма ключевой на встрече России и АГС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тема контртерроризма была одной из главных на министерской конференции РФ — Альянс государств Сахеля.
- Сергей Лавров заявил о возможности создания механизмов для постоянного отслеживания и пресечения каналов финансирования терроризма.
НИАМЕЙ, 8 июл - РИА Новости. Тема контртерроризма была одной из главных в ходе министерской конференции РФ - Альянс государств Сахеля, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"И, безусловно, тема контртерроризма сегодня занимала одно из приоритетных мест в нашей дискуссии. Здесь тоже есть возможности создавать механизмы, которые будут на постоянной основе отслеживать явления, мешающие нашему развитию, в том числе выявлять и пресекать каналы финансирования терроризма – это проблема актуальна для стран Альянса государств Сахеля и для Российской Федерации", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам вторых министерских консультаций Россия – Конфедерация государств Сахеля.
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8 апреля 2025, 06:14