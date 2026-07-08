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Лавров назвал тему контртерроризма ключевой на встрече России и АГС - РИА Новости, 08.07.2026
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21:21 08.07.2026
Лавров назвал тему контртерроризма ключевой на встрече России и АГС

Лавров: тема контртерроризма была одной из главных на встрече Россия — АГС

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тема контртерроризма была одной из главных на министерской конференции РФ — Альянс государств Сахеля.
  • Сергей Лавров заявил о возможности создания механизмов для постоянного отслеживания и пресечения каналов финансирования терроризма.
НИАМЕЙ, 8 июл - РИА Новости. Тема контртерроризма была одной из главных в ходе министерской конференции РФ - Альянс государств Сахеля, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"И, безусловно, тема контртерроризма сегодня занимала одно из приоритетных мест в нашей дискуссии. Здесь тоже есть возможности создавать механизмы, которые будут на постоянной основе отслеживать явления, мешающие нашему развитию, в том числе выявлять и пресекать каналы финансирования терроризма – это проблема актуальна для стран Альянса государств Сахеля и для Российской Федерации", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам вторых министерских консультаций Россия – Конфедерация государств Сахеля.
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