Лавров и президент Нигера проводят встречу в Ниамее

Лавров прибыл в Ниамей ранее в среду для участия в министерской встрече Россия - Альянс государств Сахеля. Эта поездка стала первым визитом министра в Нигер. Глава российского дипведомства прибыл в Ниамей из Аддис-Абебы, где стартовало его африканское турне.