Лавров и президент Нигера проводят встречу в Ниамее

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров был принят президентом Нигера Абдурахманом Чиани в Ниамее.
- Переговоры прошли сначала в формате «тет-а-тет», а до этого — в четырехстороннем формате с участием глав МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали.
НИАМЕЙ, 8 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров был принят президентом Нигера Абдурахманом Чиани в Ниамее, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в формате "тет-а-тет". До этого прошли переговоры в четырехстороннем формате - с участием глав МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали.
Перед началом встречи стороны обменялись приветственными словами и рукопожатием.
Лавров прибыл в Ниамей ранее в среду для участия в министерской встрече Россия - Альянс государств Сахеля. Эта поездка стала первым визитом министра в Нигер. Глава российского дипведомства прибыл в Ниамей из Аддис-Абебы, где стартовало его африканское турне.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.
Россия заинтересована в продолжении работы со странами Сахеля
24 сентября 2025, 22:39