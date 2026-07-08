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Лавров и президент Нигера проводят встречу в Ниамее - РИА Новости, 08.07.2026
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20:37 08.07.2026 (обновлено: 21:48 08.07.2026)
Лавров и президент Нигера проводят встречу в Ниамее

Лавров был принят президентом Нигера Чиани в Ниамее

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров был принят президентом Нигера Абдурахманом Чиани в Ниамее.
  • Переговоры прошли сначала в формате «тет-а-тет», а до этого — в четырехстороннем формате с участием глав МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали.
НИАМЕЙ, 8 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров был принят президентом Нигера Абдурахманом Чиани в Ниамее, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в формате "тет-а-тет". До этого прошли переговоры в четырехстороннем формате - с участием глав МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали.
Перед началом встречи стороны обменялись приветственными словами и рукопожатием.
Лавров прибыл в Ниамей ранее в среду для участия в министерской встрече Россия - Альянс государств Сахеля. Эта поездка стала первым визитом министра в Нигер. Глава российского дипведомства прибыл в Ниамей из Аддис-Абебы, где стартовало его африканское турне.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с главами МИД Конфедерации государств Сахеля на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
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В миреНигерНиамейБуркина-ФасоСергей Лавров
 
 
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