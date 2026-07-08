Россия и АГС обсудят помощь Москвы в вопросах безопасности, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вторая министерская встреча Россия — Альянс государств Сахеля позволит обсудить помощь Москвы в решении задач в сфере безопасности.
- Сергей Лавров отметил, что достигнуты серьезные успехи в деле интеграции и формирования новой архитектуры региональной безопасности под эгидой Альянса.
НИАМЕЙ, 8 июл - РИА Новости. Вторая министерская встреча Россия - Альянс государств Сахеля (АГС) позволит обсудить помощь Москвы в решении задач в сфере безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодняшние вторые министерские консультации в формате Россия - Альянс государств Сахеля позволят определить дополнительные пути поддержки нашей страной интеграционных задач, которые вы решаете, и, конечно же, задач в сфере обеспечения надежной безопасности", - сказал он в ходе заседания СМИД Россия - АГС.
Как отметил министр, достигнуты серьезные успехи в деле интеграции, формирования новой архитектуры региональной безопасности под эгидой Альянса "и голос конфедерации звучит все более и более отчетливо".
Ранее в среду Лавров прибыл с визитом в Нигер для участия в министерской встрече Россия - Альянс государств Сахеля (АГС). Эта поездка стала первым визитом Лаврова в Нигер. Министр прибыл в Ниамей из Аддис-Абебы, где стартовало его африканское турне.
В апреле прошлого года Россия и АГС, куда входят Нигер, Буркина-Фасо и Мали, во время встречи в Москве, договорились об установлении прагматичного и солидарного стратегического партнерства в области безопасности и обороны.
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8 апреля 2025, 06:14