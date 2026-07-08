Лавров передал африканским лидерам приглашение на саммит Россия – Африка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Сергей Лавров передал приглашение президента России Владимира Путина лидерам Буркина-Фасо, Мали и Нигера принять участие в третьем саммите Россия — Африка в Москве.
НИАМЕЙ, 8 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров передал приглашение президента России Владимира Путина лидерам Буркина-Фасо, Мали и Нигера принять участие в третьем саммите Россия-Африка в Москве.
"В октябре в Москве состоится третий саммит Россия-Африка, и президент Путин, пожелав успеха нашей встречи, просил передать вашим руководителям, что будет весьма и весьма рад видеть президентов Буркина-Фасо, Мали и Нигера на этой встрече в верхах", - сказал он в ходе заседания СМИД Россия-Конфедерация государств Сахеля (АГС).
Повестка дня встречи будет сфокусирована на вопросах экономики, торговли и инвестиций, отметил Лавров.
"Поэтому рассчитываем, что в состав ваших делегаций войдут соответствующие министры, представители бизнеса. Будем рады видеть их на экономическом и гуманитарном форуме, который состоится на полях саммита. Разумеется, рассчитываю, что все присутствующие здесь мои коллеги и друзья также посетят это важное мероприятие", - подчеркнул министр.