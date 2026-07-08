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Лавров передал африканским лидерам приглашение на саммит Россия – Африка - РИА Новости, 08.07.2026
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16:12 08.07.2026 (обновлено: 16:13 08.07.2026)
Лавров передал африканским лидерам приглашение на саммит Россия – Африка

Лавров передал приглашение Путина на саммит Россия – Африка лидерам стран Сахеля

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров передал приглашение президента России Владимира Путина лидерам Буркина-Фасо, Мали и Нигера принять участие в третьем саммите Россия — Африка в Москве.
НИАМЕЙ, 8 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров передал приглашение президента России Владимира Путина лидерам Буркина-Фасо, Мали и Нигера принять участие в третьем саммите Россия-Африка в Москве.
"В октябре в Москве состоится третий саммит Россия-Африка, и президент Путин, пожелав успеха нашей встречи, просил передать вашим руководителям, что будет весьма и весьма рад видеть президентов Буркина-Фасо, Мали и Нигера на этой встрече в верхах", - сказал он в ходе заседания СМИД Россия-Конфедерация государств Сахеля (АГС).
Повестка дня встречи будет сфокусирована на вопросах экономики, торговли и инвестиций, отметил Лавров.
"Поэтому рассчитываем, что в состав ваших делегаций войдут соответствующие министры, представители бизнеса. Будем рады видеть их на экономическом и гуманитарном форуме, который состоится на полях саммита. Разумеется, рассчитываю, что все присутствующие здесь мои коллеги и друзья также посетят это важное мероприятие", - подчеркнул министр.
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