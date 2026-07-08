Лавров передал африканским лидерам приглашение на саммит Россия – Африка

"Поэтому рассчитываем, что в состав ваших делегаций войдут соответствующие министры, представители бизнеса. Будем рады видеть их на экономическом и гуманитарном форуме, который состоится на полях саммита. Разумеется, рассчитываю, что все присутствующие здесь мои коллеги и друзья также посетят это важное мероприятие", - подчеркнул министр.