Лавров прибыл в Нигер

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом в Нигер для участия в министерской встрече Россия — Альянс государств Сахеля (АГС).

НИАМЕЙ, 8 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Нигер для участия в министерской встрече Россия - Альянс государств Сахеля (АГС), передает корреспондент РИА Новости.

Эта поездка станет первым визитом Лаврова Нигер . Министр прибыл в столицу страны Ниамей из Аддис-Абебы, где стартовало его африканское турне.

Как ожидается, помимо участия в совместном заседании министр проведет отдельные двусторонние встречи с коллегами из стран "Сахельской тройки" на полях мероприятия.

В апреле прошлого года Россия и Альянс государств Сахеля (АГС), куда входят Нигер, Буркина-Фасо и Мали, во время первой министерской встречи в Москве договорились об установлении прагматичного и солидарного стратегического партнерства в области безопасности и обороны.

Также стороны выразили приверженность наращиванию усилий по борьбе с терроризмом и нестабильностью во всех формах на пространстве АГС.