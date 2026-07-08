Лавров прибыл в Нигер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом в Нигер для участия в министерской встрече Россия — Альянс государств Сахеля (АГС).
НИАМЕЙ, 8 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Нигер для участия в министерской встрече Россия - Альянс государств Сахеля (АГС), передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, помимо участия в совместном заседании министр проведет отдельные двусторонние встречи с коллегами из стран "Сахельской тройки" на полях мероприятия.
В апреле прошлого года Россия и Альянс государств Сахеля (АГС), куда входят Нигер, Буркина-Фасо и Мали, во время первой министерской встречи в Москве договорились об установлении прагматичного и солидарного стратегического партнерства в области безопасности и обороны.
Также стороны выразили приверженность наращиванию усилий по борьбе с терроризмом и нестабильностью во всех формах на пространстве АГС.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.