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ВС России "Ланцетами" уничтожили группу безэкипажных катеров в Черном море - РИА Новости, 08.07.2026
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ВС России "Ланцетами" уничтожили группу безэкипажных катеров в Черном море

МО: ВС России "Ланцетами" уничтожили группу безэкипажных катеров в Черном море

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны показало кадры уничтожения группы безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.
  • Уничтожение было совершено с применением барражирующих боеприпасов "Ланцет".
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры уничтожения ударами "Ланцетов" группы безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.
На опубликованных кадрах видно уничтожение группы безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря с применением барражирующих боеприпасов "Ланцет".
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