ВС России "Ланцетами" уничтожили группу безэкипажных катеров в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны показало кадры уничтожения группы безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.
- Уничтожение было совершено с применением барражирующих боеприпасов "Ланцет".
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры уничтожения ударами "Ланцетов" группы безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.
На опубликованных кадрах видно уничтожение группы безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря с применением барражирующих боеприпасов "Ланцет".
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