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Лантратова держит на контроле ситуацию с избиением пенсионеров в Кемерово - РИА Новости, 08.07.2026
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23:37 08.07.2026
Лантратова держит на контроле ситуацию с избиением пенсионеров в Кемерово

Лантратова держит на контроле ситуацию с нарушениями в пансионате "Аврора"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова держит на контроле ситуацию с избиением пенсионеров в частном пансионате «Аврора» в Кемерово.
  • В пансионате выявлены факты жестокости и халатности по отношению к пожилым людям, а также несоответствующие условия проживания.
  • Региональный минтруд провел проверку и подтвердил нарушения в пансионате.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с омбудсменом Кузбасса Василием Борисовым держит на контроле ситуацию с избиением пенсионеров в частном пансионате в Кемерово.
Федеральный омбудсмен рассказала, что в Кемерово пожилые люди стали жертвами жестокости и халатности в частном пансионате "Аврора". По словам родственников постояльцев, пенсионеров там оскорбляли и избивали палками. Кроме того, близкие отмечают несоответствующие условия для нахождения в учреждении - антисанитария, запахи, а также холод в комнатах проживающих зимой.
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"Персонал регулярно видели нетрезвым, договоры об услугах с близкими никто не заключал, а забирать пожилых родственников из этого учреждения приходилось буквально с боем. Дошло до того, что перенесшего инсульт мужчину сотрудники просто выставили на улицу, и родные искали его по всему городу вместе с полицией и волонтерами", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она подчеркнула, что недавно региональный минтруд провел проверку и подтвердил нарушения в пансионате.
"Я как уполномоченный по правам человека в РФ не могу оставаться в стороне. Направила официальные запросы в компетентные органы. Нахожусь на связи с уполномоченным по правам человека в Кемеровской области Василием Борисовым - вместе держим ситуацию на контроле", - добавила омбудсмен.
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ПроисшествияРоссияКемеровоКемеровская областьЯна Лантратова"Аврора"
 
 
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