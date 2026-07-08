Лантратова держит на контроле ситуацию с избиением пенсионеров в Кемерово

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова держит на контроле ситуацию с избиением пенсионеров в частном пансионате «Аврора» в Кемерово.

В пансионате выявлены факты жестокости и халатности по отношению к пожилым людям, а также несоответствующие условия проживания.

Региональный минтруд провел проверку и подтвердил нарушения в пансионате.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с омбудсменом Кузбасса Василием Борисовым держит на контроле ситуацию с избиением пенсионеров в частном пансионате в Кемерово.

Федеральный омбудсмен рассказала, что в Кемерово пожилые люди стали жертвами жестокости и халатности в частном пансионате " Аврора ". По словам родственников постояльцев, пенсионеров там оскорбляли и избивали палками. Кроме того, близкие отмечают несоответствующие условия для нахождения в учреждении - антисанитария, запахи, а также холод в комнатах проживающих зимой.

"Персонал регулярно видели нетрезвым, договоры об услугах с близкими никто не заключал, а забирать пожилых родственников из этого учреждения приходилось буквально с боем. Дошло до того, что перенесшего инсульт мужчину сотрудники просто выставили на улицу, и родные искали его по всему городу вместе с полицией и волонтерами", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс"

Она подчеркнула, что недавно региональный минтруд провел проверку и подтвердил нарушения в пансионате.