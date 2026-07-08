Лантратова держит на контроле ситуацию с избиением пенсионеров в Кемерово

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова держит на контроле ситуацию с избиением пенсионеров в частном пансионате «Аврора» в Кемерово.
- В пансионате выявлены факты жестокости и халатности по отношению к пожилым людям, а также несоответствующие условия проживания.
- Региональный минтруд провел проверку и подтвердил нарушения в пансионате.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с омбудсменом Кузбасса Василием Борисовым держит на контроле ситуацию с избиением пенсионеров в частном пансионате в Кемерово.
Федеральный омбудсмен рассказала, что в Кемерово пожилые люди стали жертвами жестокости и халатности в частном пансионате "Аврора". По словам родственников постояльцев, пенсионеров там оскорбляли и избивали палками. Кроме того, близкие отмечают несоответствующие условия для нахождения в учреждении - антисанитария, запахи, а также холод в комнатах проживающих зимой.
"Персонал регулярно видели нетрезвым, договоры об услугах с близкими никто не заключал, а забирать пожилых родственников из этого учреждения приходилось буквально с боем. Дошло до того, что перенесшего инсульт мужчину сотрудники просто выставили на улицу, и родные искали его по всему городу вместе с полицией и волонтерами", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она подчеркнула, что недавно региональный минтруд провел проверку и подтвердил нарушения в пансионате.
"Я как уполномоченный по правам человека в РФ не могу оставаться в стороне. Направила официальные запросы в компетентные органы. Нахожусь на связи с уполномоченным по правам человека в Кемеровской области Василием Борисовым - вместе держим ситуацию на контроле", - добавила омбудсмен.