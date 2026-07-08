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Двойные стандарты на Западе трещат по швам, заявила Лантратова - РИА Новости, 08.07.2026
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16:57 08.07.2026
Двойные стандарты на Западе трещат по швам, заявила Лантратова

Лантратова: двойные стандарты на Западе трещат по швам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители одной из европейских стран непублично признали правоту Москвы по вопросу притеснения прав человека в их стране.
  • Россия обозначила свою позицию: сначала нужно признать наличие проблем, а потом делать шаги для их исправления.
  • По мнению Яны Лантратовой, правозащитная повестка на международной арене слишком долго использовалась как инструмент политического давления, но неопровержимые факты заставляют признавать правоту России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, говоря о ситуации, когда представители одной из стран Европы непублично признали правоту Москвы по вопросу притеснения в их стране прав человека, заявила, что двойные стандарты в правозащитной сфере на Западе трещат по швам.
Ранее на презентации доклада МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев рассказал, что после выпуска одной из версий доклада в МИД России обратились из посольства неназванной европейской страны и запросили встречу. Позже в ходе этой встречи вместо обвинений европейцы признались, что все, написанное в докладе об их стране - это правда, и им стыдно.
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"Показательная история, которая подтверждает то, о чем мы говорим постоянно: двойные стандарты в правозащитной сфере на Западе трещат по швам, а правда все равно пробивает себе дорогу", - прокомментировала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она отметила, что, по словам Лукьянцева, Россия принципиально обозначила свою позицию: сначала нужно признать наличие проблем, а уже потом делать конкретные шаги, чтобы их исправить. А пытаться затушевать реальные нарушения за красивыми словами - это тупиковый путь, подчеркнула омбудсмен.
"Для меня очевидно: правозащитная повестка на международной арене слишком долго использовалась как инструмент политического давления. Но когда факты неопровержимы, даже самым ярым критикам за закрытыми дверями приходится признавать правоту России", - добавила Лантратова.
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