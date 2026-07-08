Краткий пересказ от РИА ИИ Представители одной из европейских стран непублично признали правоту Москвы по вопросу притеснения прав человека в их стране.

Россия обозначила свою позицию: сначала нужно признать наличие проблем, а потом делать шаги для их исправления.

По мнению Яны Лантратовой, правозащитная повестка на международной арене слишком долго использовалась как инструмент политического давления, но неопровержимые факты заставляют признавать правоту России.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, говоря о ситуации, когда представители одной из стран Европы непублично признали правоту Москвы по вопросу притеснения в их стране прав человека, заявила, что двойные стандарты в правозащитной сфере на Западе трещат по швам.

Ранее на презентации доклада МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев рассказал, что после выпуска одной из версий доклада в МИД России обратились из посольства неназванной европейской страны и запросили встречу. Позже в ходе этой встречи вместо обвинений европейцы признались, что все, написанное в докладе об их стране - это правда, и им стыдно.

"Показательная история, которая подтверждает то, о чем мы говорим постоянно: двойные стандарты в правозащитной сфере на Западе трещат по швам, а правда все равно пробивает себе дорогу", - прокомментировала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".

Она отметила, что, по словам Лукьянцева, Россия принципиально обозначила свою позицию: сначала нужно признать наличие проблем, а уже потом делать конкретные шаги, чтобы их исправить. А пытаться затушевать реальные нарушения за красивыми словами - это тупиковый путь, подчеркнула омбудсмен.