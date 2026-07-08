Лантратова наградила победителей конкурса "Права человека глазами детей"

Краткий пересказ от РИА ИИ В День семьи, любви и верности Яна Лантратова наградила победителей Всероссийского конкурса "Права человека глазами детей".

В конкурсе участвовали дети и молодежь из 43 регионов России.

70 лучших работ представлены на выставке в Доме прав человека.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в День семьи, любви и верности наградила победителей Всероссийского конкурса "Права человека глазами детей", передает корреспондент РИА Новости.

В День семьи, любви и верности, который в России ежегодно отмечается 8 июня, в Доме прав человека в Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского творческого конкурса "Права человека глазами детей". Авторам лучших работ Лантратова вручила дипломы, памятные подарки и сертификаты участников.

"Конкурс проводится аппаратом уполномоченного по правам человека уже пять лет. И в нем за весь период времени приняли участие более шести тысяч детей из 70 регионов страны… Всего в этом году мы отобрали тысячу работ из 43 регионов нашей страны, и это уникальные работы", - сказала Лантратова в ходе церемонии награждения.

Федеральный омбудсмен уточнила, что в этом году в конкурсе приняли участие дети и молодежь в возрасте от 7 до 25 лет, а также творческие коллективы и семьи. Работы выполнялись в номинациях "Рисунок", "Декоративно-прикладное творчество", "Фотоколлаж" и "Литературный сюжет".

"Очень часто мы слышим слова - "права человека", "милосердие", "законность" - и думается, может быть, для кого-то это абстрактные понятия. Но смотришь на те картины, которые рисуют дети, и понимаешь, что они эти слова, эти понятия чувствуют даже больше, честнее и сильнее, чем многие взрослые", - добавила она.

Кроме того, 70 лучших работ участников конкурса этого года представлены на выставке в Доме прав человека, которая открылась там уже в третий раз.

"Это уникальные работы. Например, девочка из Курска нарисовала "Право на защиту в сильных руках". Это говорит нам о чем? О том, как тонко дети сейчас чувствуют тревогу настоящего времени, как они сопереживают тем событиям, которые происходят. Вместе с тем, в картине, где мы видим ребенка в руках нашего защитника специальной военной операции, мы видим веру. Дети верят в наших защитников, они им пишут письма", - добавила Лантратова.