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Лантратова наградила победителей конкурса "Права человека глазами детей" - РИА Новости, 08.07.2026
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16:36 08.07.2026
Лантратова наградила победителей конкурса "Права человека глазами детей"

Яна Лантратова наградила победителей конкурса в День семьи, любви и верности

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В День семьи, любви и верности Яна Лантратова наградила победителей Всероссийского конкурса "Права человека глазами детей".
  • В конкурсе участвовали дети и молодежь из 43 регионов России.
  • 70 лучших работ представлены на выставке в Доме прав человека.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в День семьи, любви и верности наградила победителей Всероссийского конкурса "Права человека глазами детей", передает корреспондент РИА Новости.
В День семьи, любви и верности, который в России ежегодно отмечается 8 июня, в Доме прав человека в Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского творческого конкурса "Права человека глазами детей". Авторам лучших работ Лантратова вручила дипломы, памятные подарки и сертификаты участников.
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"Конкурс проводится аппаратом уполномоченного по правам человека уже пять лет. И в нем за весь период времени приняли участие более шести тысяч детей из 70 регионов страны… Всего в этом году мы отобрали тысячу работ из 43 регионов нашей страны, и это уникальные работы", - сказала Лантратова в ходе церемонии награждения.
Федеральный омбудсмен уточнила, что в этом году в конкурсе приняли участие дети и молодежь в возрасте от 7 до 25 лет, а также творческие коллективы и семьи. Работы выполнялись в номинациях "Рисунок", "Декоративно-прикладное творчество", "Фотоколлаж" и "Литературный сюжет".
"Очень часто мы слышим слова - "права человека", "милосердие", "законность" - и думается, может быть, для кого-то это абстрактные понятия. Но смотришь на те картины, которые рисуют дети, и понимаешь, что они эти слова, эти понятия чувствуют даже больше, честнее и сильнее, чем многие взрослые", - добавила она.
Кроме того, 70 лучших работ участников конкурса этого года представлены на выставке в Доме прав человека, которая открылась там уже в третий раз.
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"Это уникальные работы. Например, девочка из Курска нарисовала "Право на защиту в сильных руках". Это говорит нам о чем? О том, как тонко дети сейчас чувствуют тревогу настоящего времени, как они сопереживают тем событиям, которые происходят. Вместе с тем, в картине, где мы видим ребенка в руках нашего защитника специальной военной операции, мы видим веру. Дети верят в наших защитников, они им пишут письма", - добавила Лантратова.
Конкурс "Права человека глазами детей" входит в программы номинаций Международной премии "Золотой шар" и проводится при поддержке Комитета по просвещению Госдумы РФ, Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ), Союза журналистов Москвы и Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя. Церемония награждения традиционно проходит при участии Фонда "Возрождение и Надежда".
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