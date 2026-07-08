Поиск без вести пропавших курских жителей продолжается, сообщила Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всех курских граждан, вывезенных на территорию Украины, вернули в Россию.
- Есть без вести пропавшие, поиск которых продолжается.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Все вывезенные на территорию Украины жители Курской области возвращены в Россию, но остаются без вести пропавшие, их поиск продолжается, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Всех курских граждан (вывезенных на территорию Украины - ред.) мы вернули домой... Но есть без вести пропавшие, которых мы разыскиваем, мы на связи с губернатором Александром Евсеевичем Хинштейном", - сказала Лантратова журналистам.
В конце июня федеральный уполномоченный сообщила о возвращении с территории Украины последних пяти жителей Курской области.