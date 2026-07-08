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Поиск без вести пропавших курских жителей продолжается, сообщила Лантратова - РИА Новости, 08.07.2026
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14:30 08.07.2026
Поиск без вести пропавших курских жителей продолжается, сообщила Лантратова

Лантратова: поиск без вести пропавших курских жителей продолжается

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всех курских граждан, вывезенных на территорию Украины, вернули в Россию.
  • Есть без вести пропавшие, поиск которых продолжается.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Все вывезенные на территорию Украины жители Курской области возвращены в Россию, но остаются без вести пропавшие, их поиск продолжается, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Всех курских граждан (вывезенных на территорию Украины - ред.) мы вернули домой... Но есть без вести пропавшие, которых мы разыскиваем, мы на связи с губернатором Александром Евсеевичем Хинштейном", - сказала Лантратова журналистам.
В конце июня федеральный уполномоченный сообщила о возвращении с территории Украины последних пяти жителей Курской области.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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УкраинаКурская областьРоссияЯна Лантратова
 
 
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