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Лантратова сообщила о подготовке обмена гражданскими лицами с Украиной - РИА Новости, 08.07.2026
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14:03 08.07.2026 (обновлено: 14:40 08.07.2026)
Лантратова сообщила о подготовке обмена гражданскими лицами с Украиной

Лантратова: обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной готовится

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Между Россией и Украиной готовится обмен гражданскими лицами.
  • Уже обменялись списками гражданских лиц и военнопленных, но даты обмена не называются, чтобы его не сорвать.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной готовится, даты не называются, чтобы он не был сорван, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы (с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом - ред.) обменялись уже списками, отдельно гражданских, отдельно военнопленных. Готовим ближайший обмен, даты не называем, чтобы никто не сорвал", - сказала Лантратова.
Омбудсмен отметила, что Россия и Украина работают над тем, чтобы ускорять процессы обменов военнопленными, возвращения гражданских лиц и воссоединения семей.
"Безусловно, (новые обмены - ред.) будут. Мы ведем эту работу, она просто не останавливается ни на день", - добавила она.
В конце июня Россия и Украина провели гуманитарную акцию по возвращению гражданских лиц: в РФ вернулись пятеро жителей Курской области и двое жителей других российских регионов, на Украину отправились семь человек.
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