Лантратова сообщила о подготовке обмена гражданскими лицами с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Между Россией и Украиной готовится обмен гражданскими лицами.

Уже обменялись списками гражданских лиц и военнопленных, но даты обмена не называются, чтобы его не сорвать.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной готовится, даты не называются, чтобы он не был сорван, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Мы (с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом - ред.) обменялись уже списками, отдельно гражданских, отдельно военнопленных. Готовим ближайший обмен, даты не называем, чтобы никто не сорвал", - сказала Лантратова

Омбудсмен отметила, что Россия и Украина работают над тем, чтобы ускорять процессы обменов военнопленными, возвращения гражданских лиц и воссоединения семей.

"Безусловно, (новые обмены - ред.) будут. Мы ведем эту работу, она просто не останавливается ни на день", - добавила она.