Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что международные правозащитные организации стали признавать преступления Киева против мирного населения.
- По ее словам, международная общественность информируется по всем фактам преступлений.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что впервые за долгое время стали поступать ответы международных правозащитных организаций, которые признают преступления Киева против мирного населения.
"По всем фактам преступлений против мирных людей мы информируем международную общественность: Верховного комиссара ООН по правам человека, Совет по правам человека, ОБСЕ. Надо отметить, что впервые за долгое время, действительно, сейчас стали поступать ответы, где все-таки признают, что факты есть", - сказала Лантратова журналистам.