Лантратова назвала коммуникацию с украинским омбудсменом эффективной

Краткий пересказ от РИА ИИ Яна Лантратова назвала коммуникацию с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом эффективной и результативной.

Она отметила, что обменивается с украинской стороной данными о без вести пропавших, договаривается о взаимных посещениях военнопленных и передает для пленных письма и посылки из дома.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, отвечая на вопрос РИА Новости, назвала коммуникацию с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом эффективной и результативной.

"Что касается коммуникации с Дмитрием Валерьевичем, она достаточно эффективная, она результативная. Мы без бюрократических процессов общаемся", - сказала Лантратова, отвечая на вопрос РИА Новости.