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Лантратова назвала коммуникацию с украинским омбудсменом эффективной - РИА Новости, 08.07.2026
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13:41 08.07.2026 (обновлено: 13:50 08.07.2026)
Лантратова назвала коммуникацию с украинским омбудсменом эффективной

Лантратова назвала коммуникацию с Лубинцом эффективной и результативной

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова назвала коммуникацию с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом эффективной и результативной.
  • Она отметила, что обменивается с украинской стороной данными о без вести пропавших, договаривается о взаимных посещениях военнопленных и передает для пленных письма и посылки из дома.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, отвечая на вопрос РИА Новости, назвала коммуникацию с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом эффективной и результативной.
"Что касается коммуникации с Дмитрием Валерьевичем, она достаточно эффективная, она результативная. Мы без бюрократических процессов общаемся", - сказала Лантратова, отвечая на вопрос РИА Новости.
Уполномоченный отметила, что обменивается с украинской стороной данными без вести пропавших людей, договаривается о взаимных посещениях военнопленных, а также передает для пленных письма и посылки из дома.
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