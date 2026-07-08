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Лантратова держит на контроле ситуацию с атакой ВСУ на автобус в Запорожье - РИА Новости, 08.07.2026
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12:35 08.07.2026
Лантратова держит на контроле ситуацию с атакой ВСУ на автобус в Запорожье

Лантратова назвала атаку ВСУ на автобус в Запорожье преступлением Киева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник ВСУ атаковал автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь, пострадавших нет.
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова назвала атаку очередным преступлением киевского режима и заявила, что держит ситуацию на контроле.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала атаку ВСУ на автобус, следовавший из Краснодара, очередным преступлением киевского режима и заявила, что держит ситуацию на контроле.
В среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь, пострадавших нет.
«
"Очередное преступление киевского режима. Держу ситуацию на контроле", - написала Лантратова в канале на платформе "Макс".
Дрон ВСУ атаковал автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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