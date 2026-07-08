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Лантратова получила 19 тысяч обращений за время работы на посту омбудсмена - РИА Новости, 08.07.2026
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14:42 08.07.2026
Лантратова получила 19 тысяч обращений за время работы на посту омбудсмена

Лантратова получила почти 19 тысяч обращений за время работы на посту омбудсмена

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова получила почти 19 тысяч обращений за время работы на посту федерального омбудсмена.
  • Большая часть обращений касается поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
  • Омбудсмен отметила, что много обращений касаются поиска без вести пропавших и возвращения военнопленных, и для решения этих вопросов она взаимодействует с коллегой из Украины Дмитрием Лубинцом.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что за время работы на посту федерального омбудсмена получила почти 19 тысяч обращений, большинство касались поддержки участников СВО и членов их семей.
"Уже за период моей работы к нам поступило почти 19 тысяч обращений. Конечно, большая часть касается поддержки участников специальной военной операции и членов их семей", - сказала Лантратова журналистам.
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Омбудсмен отметила, что много поступающих обращений касаются темы поиска без вести пропавших и возвращения военнопленных.
"Когда к нам поступают обращения, я выхожу на контакт с моим коллегой с территории Украины Дмитрием Лубинцом. Мы обмениваемся списками без вести пропавших и проверяем, кто находится в плену, кто числится среди погибших", - добавила она.
Лантратова подчеркнула, что такой диалог с украинской стороной позволяет оперативнее установить судьбу человека и проинформировать родственников.
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