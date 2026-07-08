Лантратова помогла семьям в Самарской области получить земельные участки

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла 30 семьям в Самарской области получить земельные участки для ИЖС.

Ранее выделенная земля оказалась в пределах границ запретной зоны, поэтому семьям предоставили альтернативные участки.

Совместные усилия прокуратуры, областных властей и Самарского омбудсмена позволили восстановить законные права граждан.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла 30 семьям в Самарской области получить земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которые им изначально выдали на территории запретной зоны.

Федеральный омбудсмен отметила, что в ее аппарат поступило коллективное обращение от жителей Самарской области - 30 семей региона - по вопросу несоблюдения их прав на объекты недвижимости. Поэтому совместно с уполномоченным по правам человека в Самарской области Еленой Лапушкиной ее аппарат решил разобраться в ситуации и помочь людям.

"Земля, которую им (жителям региона - ред.) ранее выделили, оказалась в пределах границ запретной зоны", - написала Лантратова в канале на платформе " Макс ".

"В результате семьям были предоставлены альтернативные участки в зоне, предназначенной для индивидуальной жилой застройки", - добавила она.