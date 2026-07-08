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Лантратова помогла семьям в Самарской области получить земельные участки - РИА Новости, 08.07.2026
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10:51 08.07.2026
Лантратова помогла семьям в Самарской области получить земельные участки

Лантратова помогла 30 семьям в Самарской области получить земельные участки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла 30 семьям в Самарской области получить земельные участки для ИЖС.
  • Ранее выделенная земля оказалась в пределах границ запретной зоны, поэтому семьям предоставили альтернативные участки.
  • Совместные усилия прокуратуры, областных властей и Самарского омбудсмена позволили восстановить законные права граждан.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла 30 семьям в Самарской области получить земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которые им изначально выдали на территории запретной зоны.
Федеральный омбудсмен отметила, что в ее аппарат поступило коллективное обращение от жителей Самарской области - 30 семей региона - по вопросу несоблюдения их прав на объекты недвижимости. Поэтому совместно с уполномоченным по правам человека в Самарской области Еленой Лапушкиной ее аппарат решил разобраться в ситуации и помочь людям.
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"Земля, которую им (жителям региона - ред.) ранее выделили, оказалась в пределах границ запретной зоны", - написала Лантратова в канале на платформе "Макс".
"В результате семьям были предоставлены альтернативные участки в зоне, предназначенной для индивидуальной жилой застройки", - добавила она.
Лантратова подчеркнула, что совместные усилия прокуратуры, областных властей и Самарского омбудсмена позволили восстановить законные права граждан. Что является примером того, как планомерная юридическая работа и слаженное взаимодействие ведомств приносят ощутимую пользу людям.
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Самарская областьРоссияЕлена ЛапушкинаЯна Лантратова
 
 
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