Воробьева оценила ход строительства соцобъектов в Кореновском районе

КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Заместитель губернатора Краснодарского края Елена Воробьева оценила ход работ на строительных площадках школы, бассейна и детского сада в Кореновском районе, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Елена Воробьева посетила строящиеся социальные объекты в Кореновском районе. Вице-губернатор посетила строящийся корпус школы №1 в Кореновске, где работы близятся к завершению. Здесь же по соседству возводят плавательный бассейн по краевой программе "Развитие общественной инфраструктуры". Также Елена Воробьева побывала в строящемся по нацпроекту детском саду в селе Братковском", - сказали журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Строительство нового корпуса школы в Кореновске, рассчитанного на 400 учеников начальных классов, осуществляются по краевой программе "Развитие общественной инфраструктуры" нацпроекта "Молодежь и дети", рассказали журналистам в пресс-службе администрации региона.

В новом здании появятся спортивный и актовый залы, учебные аудитории и библиотека, на прилегающей территории - спортивная зона с площадками для волейбола и баскетбола, футбольным полем и беговыми дорожками. Для первоклассников оборудовали отдельный блок с комнатой для игр и отдыха, гардеробом и кабинетами.

Современное здание строится и для детского сада в селе Братковском. Воробьева во время посещения строящегося объекта отметила, что из-за отсутствия дошкольного учреждения, родителям приходилось возить детей в другие села.

"Современное дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 40 воспитанников. В здании появятся пищеблок, универсальный зал для занятий физкультурой и музыкой, медпункт и комната логопеда. Это позволит обеспечить комплексное развитие детей и создать комфортные условия для педагогов и воспитанников", - сказала Воробьева журналистам.

Она отметила, что на недавней сессии Законодательного собрания Краснодарского края, при поддержке губернатора и депутатов, было принято решение выделить 600 миллионов рублей на оснащение новых образовательных организаций. Из этой суммы 11 миллионов направят на покупку оборудования для нового детского сада в селе Братковском.