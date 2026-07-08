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Власти Крыма выплатят помощь пострадавшим из-за ЧС - РИА Новости, 08.07.2026
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19:28 08.07.2026
Власти Крыма выплатят помощь пострадавшим из-за ЧС

Пострадавшие в результате ЧС в Крыму могут получить выплату в 15 тысяч рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пострадавшие в результате ЧС в Крыму могут получить единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей.
  • Выплата возможна при условии отсутствия света или воды более двух суток и факта проживания гражданина в жилом помещении во время ЧС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.
Режим ЧС регионального характера введен в Крыму и Севастополе 26 июня для упорядочения вопросов экономического характера, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
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"Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, режим которой был введен 26 июня указом главы республики Крым, могут получить единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей на человека", - сказала Романовская, слова которой приводит пресс-служба минтруда республики.
В частности, по данным пресс-службы, для получения выплаты свет или вода должны непрерывно отсутствовать более двух суток.
"Важным условием является факт проживания гражданина в жилом помещении во время ЧС. Выплата производится однократно", - подчеркнули в пресс-службе.
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