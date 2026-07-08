Власти Крыма выплатят помощь пострадавшим из-за ЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ Пострадавшие в результате ЧС в Крыму могут получить единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей.

Выплата возможна при условии отсутствия света или воды более двух суток и факта проживания гражданина в жилом помещении во время ЧС.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.

Режим ЧС регионального характера введен в Крыму Севастополе 26 июня для упорядочения вопросов экономического характера, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.

"Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, режим которой был введен 26 июня указом главы республики Крым, могут получить единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей на человека", - сказала Романовская, слова которой приводит пресс-служба минтруда республики.

В частности, по данным пресс-службы, для получения выплаты свет или вода должны непрерывно отсутствовать более двух суток.