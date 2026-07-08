В Крыму отменили третью за среду беспилотную опасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность в Крыму отменена, третье за среду предупреждение длилось более трех часов, сообщает крымское управление МЧС РФ.

"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении.

Предупреждение об опасности, объявленное в третий раз за среду, продлилось более трех часов.