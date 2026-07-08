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В Крыму отменили третью за среду беспилотную опасность - РИА Новости, 08.07.2026
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13:47 08.07.2026 (обновлено: 13:48 08.07.2026)

В Крыму отменили третью за среду беспилотную опасность

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Республике Крым отменили предупреждение о беспилотной опасности.
  • Третье за среду предупреждение о беспилотной опасности в Крыму продлилось более трех часов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность в Крыму отменена, третье за среду предупреждение длилось более трех часов, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении.
Предупреждение об опасности, объявленное в третий раз за среду, продлилось более трех часов.
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