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Константинов прокомментировал причастность Британии к удару по Севастополю - РИА Новости, 08.07.2026
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11:06 08.07.2026
Константинов прокомментировал причастность Британии к удару по Севастополю

Константинов назвал причастность Британии к удару по Севастополю гадкой выходкой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНа первом плане в чаше фонтана: обгоревшие фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг."
На первом плане в чаше фонтана: обгоревшие фрагменты панорамы Оборона Севастополя 1854–1855 гг. - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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На первом плане в чаше фонтана: обгоревшие фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг."
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал гадкой и подлой выходкой причастность британских спецслужб к атаке ВСУ на панораму Музея обороны Севастополя.
  • По сообщению пресс-бюро СВР России, удар по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и британских спецслужб.
  • Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по Музею обороны Севастополя, в результате которого была практически уничтожена панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов».
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал гадкой и подлой выходкой причастность британских спецслужб к атаке ВСУ на панораму Музея обороны Севастополя.
Удар по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и британских спецслужб, сообщили в понедельник в пресс-бюро СВР России.
«
"Это гадкая и подлая выходка, не имеющая ничего общего с военными целями", - сказал Константинов. По его словам, британцы руками ВСУ ударили по символу истории России, и это так просто не сойдет им с рук.
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по Музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Уцелела десятая часть от изначального полотна. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
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