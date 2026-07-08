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Четыре города и два района Крыма остались без света из-за ночных атак ВСУ - РИА Новости, 08.07.2026
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10:52 08.07.2026

Четыре города и два района Крыма остались без света из-за ночных атак ВСУ

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 8 июля 2026 года объекты энергетики Восточного Крыма подверглись атаке ВСУ.
  • Без электроснабжения остались Керчь, Джанкой, Красноперекопск, городской округ Армянск, Джанкойский и Красноперекопский районы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Четыре города и два района на востоке и севере Крыма остаются без электроснабжения из-за ночных атак ВСУ, энергетики работают над устранением аварий, сообщило ГУП "Крымэнерго".
«
"В ночь на 8 июля 2026 года вражеской атаке подверглись объекты энергетики Восточного Крыма. Сложная обстановка с электроснабжением и в северо-западном энергорайоне", - говорится в сообщении компании.
По данным компании, в обесточены города Керчь, Джанкой, Красноперекопск, городской округ Армянск, Джанкойский и Красноперекопский районы.
В остальные районы республики Крым электроэнергия подается частично, в зависимости от возможностей энергосети, энергетики круглосуточно работают над устранением аварий.
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