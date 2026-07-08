Четыре города и два района Крыма остались без света из-за ночных атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на 8 июля 2026 года объекты энергетики Восточного Крыма подверглись атаке ВСУ.
- Без электроснабжения остались Керчь, Джанкой, Красноперекопск, городской округ Армянск, Джанкойский и Красноперекопский районы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Четыре города и два района на востоке и севере Крыма остаются без электроснабжения из-за ночных атак ВСУ, энергетики работают над устранением аварий, сообщило ГУП "Крымэнерго".
«
"В ночь на 8 июля 2026 года вражеской атаке подверглись объекты энергетики Восточного Крыма. Сложная обстановка с электроснабжением и в северо-западном энергорайоне", - говорится в сообщении компании.
В остальные районы республики Крым электроэнергия подается частично, в зависимости от возможностей энергосети, энергетики круглосуточно работают над устранением аварий.