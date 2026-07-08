В Крыму в третий раз за день объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму в третий раз за среду объявлена беспилотная опасность.
- Спасатели призвали население сохранять спокойствие.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность в третий раз за среду объявлена в Крыму, сообщает крымское управление МЧС России.
"Беспилотная опасность в Республике Крым" - говорится в сообщении.
Спасатели призвали население сохранять спокойствие. Предупреждение поступило в 10.23 мск.
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22 июня 2022, 17:18