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Появились подробности о двух задержанных в Крыму агентах Киева - РИА Новости, 08.07.2026
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10:30 08.07.2026
Появились подробности о двух задержанных в Крыму агентах Киева

ФСБ: задержанные в Крыму россияне работали на Киев независимо от друг друга

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму задержаны два россиянина, работавших на украинские спецслужбы.
  • Задержанные — жители Севастополя и Красноперекопского района, они собирали данные о дислокации подразделений ВС России и местах расположения ПВО на полуострове.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Задержанные в Крыму два россиянина работали на украинские спецслужбы независимо друг от друга, являются жителями Севастополя и Красноперекопского района, сообщили в крымском управлении ФСБ РФ.
В среду ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух россиянин, 1991 и 1996 годов рождения, по заданию украинских спецслужб передававших сведения о дислокации подразделений ВС РФ в зоне проведения СВО, собиравших данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировавших последствия ударов противника по территории России. Оба арестованы.
«

"Фигуранты - жители Севастополя и Красноперекопского района. Работали на украинские спецслужбы независимо друг от друга", - сказали журналистам в пресс-службе УФСБ.

По данным ведомства, задержаны они были примерно в одно время.
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ПроисшествияРоссияРеспублика КрымСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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