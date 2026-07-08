Появились подробности о двух задержанных в Крыму агентах Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму задержаны два россиянина, работавших на украинские спецслужбы.
- Задержанные — жители Севастополя и Красноперекопского района, они собирали данные о дислокации подразделений ВС России и местах расположения ПВО на полуострове.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Задержанные в Крыму два россиянина работали на украинские спецслужбы независимо друг от друга, являются жителями Севастополя и Красноперекопского района, сообщили в крымском управлении ФСБ РФ.
В среду ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух россиянин, 1991 и 1996 годов рождения, по заданию украинских спецслужб передававших сведения о дислокации подразделений ВС РФ в зоне проведения СВО, собиравших данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировавших последствия ударов противника по территории России. Оба арестованы.
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"Фигуранты - жители Севастополя и Красноперекопского района. Работали на украинские спецслужбы независимо друг от друга", - сказали журналистам в пресс-службе УФСБ.
По данным ведомства, задержаны они были примерно в одно время.