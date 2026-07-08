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В Крыму ограничат водоснабжение в некоторых районах - РИА Новости, 08.07.2026
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09:06 08.07.2026 (обновлено: 09:16 08.07.2026)
В Крыму ограничат водоснабжение в некоторых районах

В ряде районов Крыма ограничат водоснабжение из-за аварийно-ремонтных работ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ряде районов Крыма ограничат водоснабжение в связи с аварийно-ремонтными работами.
  • Отключение затронет село Изобильное, Джанкой, Красногвардейский район, два микрорайона Евпатории, поселки Новоозерное, Мирный, Керчь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Водоснабжение ограничат в среду в ряде районов Крыма в связи с аварийно-ремонтными работами, сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма".
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"Восьмого июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.

В частности, отключение подачи воды затронет: село Изобильное (в районе Алушты), Джанкой, Красногвардейский район, два микрорайона Евпатории, поселки Новоозерное, Мирный, Керчь, а также прилегающие села и населенные пункты, Ленинский район, поселок Приморский.
Отключение воды, в том числе, связано с работами по ремонту электросетей предприятием "Крымэнерго".
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