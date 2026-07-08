В Крыму ограничат водоснабжение в некоторых районах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ряде районов Крыма ограничат водоснабжение в связи с аварийно-ремонтными работами.
- Отключение затронет село Изобильное, Джанкой, Красногвардейский район, два микрорайона Евпатории, поселки Новоозерное, Мирный, Керчь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Водоснабжение ограничат в среду в ряде районов Крыма в связи с аварийно-ремонтными работами, сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма".
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"Восьмого июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.
Отключение воды, в том числе, связано с работами по ремонту электросетей предприятием "Крымэнерго".