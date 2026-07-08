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Константинов назвал слова Стубба об ударах по России признанием агрессоров - РИА Новости, 08.07.2026
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08:46 08.07.2026 (обновлено: 08:47 08.07.2026)
Константинов назвал слова Стубба об ударах по России признанием агрессоров

Константинов назвал слова Стубба о поддержке ударов НАТО признанием агрессоров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что лидеры стран НАТО одобряют удары ВСУ по территории России.
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента Финляндии признанием агрессоров и соучастия в украинском военном конфликте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал заявление президента Финляндии Александра Стубба о поддержке лидерами стран НАТО ударов по России признанием агрессоров.
Все лидеры стран - участниц НАТО одобряют удары ВСУ вглубь России, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times. По его словам, эскалация конфликта остается вероятной, и в НАТО рассматривают разные варианты развития событий.
«
"Слова Стубба - это признание агрессоров, их соучастия в украинском военном конфликте", - сказал Константинов.
По его словам, НАТО использовала Украину как инструмент в борьбе с Россией, пытаясь при этом официально дистанцироваться от прямого ввязывания в военный конфликт и играть роль "плохого" и "хорошего" полицейского.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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