Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что лидеры стран НАТО одобряют удары ВСУ по территории России.
- Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента Финляндии признанием агрессоров и соучастия в украинском военном конфликте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал заявление президента Финляндии Александра Стубба о поддержке лидерами стран НАТО ударов по России признанием агрессоров.
Все лидеры стран - участниц НАТО одобряют удары ВСУ вглубь России, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times. По его словам, эскалация конфликта остается вероятной, и в НАТО рассматривают разные варианты развития событий.
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"Слова Стубба - это признание агрессоров, их соучастия в украинском военном конфликте", - сказал Константинов.
По его словам, НАТО использовала Украину как инструмент в борьбе с Россией, пытаясь при этом официально дистанцироваться от прямого ввязывания в военный конфликт и играть роль "плохого" и "хорошего" полицейского.