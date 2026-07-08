Константинов назвал слова Стубба об ударах по России признанием агрессоров

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал заявление президента Финляндии Александра Стубба о поддержке лидерами стран НАТО ударов по России признанием агрессоров.

"Слова Стубба - это признание агрессоров, их соучастия в украинском военном конфликте", - сказал Константинов.

По его словам, НАТО использовала Украину как инструмент в борьбе с Россией, пытаясь при этом официально дистанцироваться от прямого ввязывания в военный конфликт и играть роль "плохого" и "хорошего" полицейского.