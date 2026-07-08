В Крыму впервые заработал аварийный роуминг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму впервые применен аварийный роуминг на случай перебоев со связью из-за нестабильного электроснабжения.
- В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы и СМС без дополнительной платы.
- Аварийный роуминг регулярно включается в Запорожской и Херсонской областях из-за проблем с электроснабжением, в отличие от Крыма, где он применяется впервые.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Услуга аварийного роуминга на случай перебоев со связью из-за нестабильного электроснабжения применяется в Крыму впервые, сообщили РИА Новости в компаниях - владельцах нескольких операторов связи, работающих на полуострове.
Ранее операторы связи в Крыму включили на полуострове аварийный роуминг, что позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества. В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы и смс без дополнительной платы.
"В Крыму режим аварийного роуминга применяется впервые. Сама механика — сохранение связи за счет роуминга между операторами - не нова. В частности, оператор связи "+7Телеком" предоставляет услуги в Новороссии, и аварийный роуминг работает на его сетях при сбоях связи", - сообщили в IC Group (операторы связи "Волна", "Вин мобайл" и "+7Телеком").
В компании ООО "Миранда-медиа" (оператор связи "Миранда") сообщили, что на полуострове режим применяется в первый раз.
"В Крыму этот режим применили впервые, в отличие от Запорожской и Херсонской областей, где аварийный роуминг включается регулярно из-за проблем с электроснабжением", - сообщили в пресс-службе ООО "Миранда-медиа".
Аварийный роуминг - это особый режим межоператорского взаимодействия, при котором абонент может пользоваться вышками любого доступного оператора без доплаты, если связь его оператора недоступна из-за неработающих базовых станций. Переключение на доступную сеть происходит автоматически. Для корректной работы необходимо заранее включить в настройках телефона функцию "Роуминг данных".
В Крыму из-за внешнего воздействия на энергетику в понедельник произошли многочисленные отключения электроэнергии. Во вторник утром до 20 городов и районов полуострова оставались без электричества из-за проводимых аварийно-восстановительных работ. В районах, где длительное время отсутствовало электроснабжение, наблюдались перебои со связью.