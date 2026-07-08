В Кремле назвали развитие экономики главной темой для правительства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Развитие экономики во всех аспектах — главная тема для правительства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Песков отметил, что волатильность на фондовом рынке является нормальным явлением, и правительство занимается этим вопросом.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Развитие экономики во всех аспектах - главная тема для правительства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос журналистов, насколько проблема турбулентности на фондовом рынке, снижение индексов попадает в поле зрения Кремля и есть ли необходимость реагировать, отметил, что волатильность на фондовом рынке есть и это нормальное явление.
"Правительство занимается этим вопросом, а главное - это тема развития экономики. Главное - это тема развития экономики во всех аспектах, и в том числе и об этом сегодня пойдет речь на сегодняшнем совещании президента правительства", - сказал Песков.