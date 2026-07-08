Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали развитие экономики главной темой для правительства - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 08.07.2026 (обновлено: 13:03 08.07.2026)

В Кремле назвали развитие экономики главной темой для правительства

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаги России на фоне Спасской башни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Развитие экономики во всех аспектах — главная тема для правительства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
  • Песков отметил, что волатильность на фондовом рынке является нормальным явлением, и правительство занимается этим вопросом.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Развитие экономики во всех аспектах - главная тема для правительства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос журналистов, насколько проблема турбулентности на фондовом рынке, снижение индексов попадает в поле зрения Кремля и есть ли необходимость реагировать, отметил, что волатильность на фондовом рынке есть и это нормальное явление.
"Правительство занимается этим вопросом, а главное - это тема развития экономики. Главное - это тема развития экономики во всех аспектах, и в том числе и об этом сегодня пойдет речь на сегодняшнем совещании президента правительства", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Песков назвал ситуацию с экономикой в России прогнозируемой
Вчера, 13:00
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала