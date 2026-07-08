Аналитик рассказала, как быстро закрыть кредит

Краткий пересказ от РИА ИИ Для быстрого закрытия кредита стоит направлять регулярные небольшие взносы и выбирать сокращение срока ссуды, а не размера платежа, советует руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.

Ошибочно пытаться накопить крупную сумму для досрочного погашения вместо совершения частых платежей, так как это немного выгоднее, отмечает эксперт.

При полном закрытии кредита необходимо заранее узнать точный остаток на дату списания, чтобы избежать задолженности из-за ежедневного начисления процентов.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россиянам для быстрого закрытия кредита стоит не копить большую сумму для досрочного погашения, а направлять регулярные небольшие взносы, при этом всегда выбирать сокращение срока ссуды, а не размера платежа, рассказала РИА Новости руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Наталья Газетдинова.

"Среди типичных ошибок - попытка накопить крупную сумму вместо регулярных небольших взносов: частые платежи немного выгоднее, хотя эффект не такой значительный, как выбор режима погашения. Многие забывают и про текущий ежемесячный платеж перед досрочным взносом - это грозит просрочкой и пенями", - рассказала она.

При полном закрытии кредита, отмечает эксперт, нужно заранее узнать точный остаток на дату списания: из-за ежедневного начисления процентов может образоваться задолженность в несколько тысяч рублей.

Однако собеседница агентства подчеркивает, что досрочное погашение подходит не всем и не всегда. "Если у семьи нет финансовой подушки, направлять все свободные средства на ипотеку рискованно: при неожиданных расходах придется брать дорогой потребительский кредит под 25–30% годовых, что сведет на нет всю выгоду", - добавила Газетдинова.

На поздних этапах ипотеки, когда основная часть процентов уже выплачена, досрочные взносы практически не снижают общую переплату. В таком случае эксперт советует разместить деньги на вкладе.

Также, по ее словам, сократить выплату ссуды многим россиянам не удается из-за технических ошибок. Например, если несвоевременно подать заявление в банк или перечислить деньги позже даты списания, то это приводит к тому, что средства не уменьшают основной долг в полном объеме, а частично уходят на погашение текущих процентов.

"В результате заемщик не получает максимальной выгоды от досрочного погашения, хотя мог бы сократить переплату", - уточнила Газетдинова.

Еще одним распространенным упущением при досрочном погашении является так называемая "стратегическая ошибка", когда заемщики выбирают уменьшение ежемесячного платежа вместо сокращения срока кредита. Аналитик приводит расчет для стандартного кредита: 5 миллионов рублей на 20 лет под 19% годовых.

"При досрочном взносе 100 тысяч рублей в первый год платежей сокращение срока уменьшает переплату более чем на 3 миллиона рублей в пересчете за весь срок кредита, тогда как уменьшение платежа дает лишь чуть более 200 тысяч рублей экономии в пересчете за весь срок кредита... Это ориентировочный расчет без учета условий конкретного договора, а также банковского порядка начисления процентов", - отмечает Газетдинова.