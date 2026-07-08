Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказала, как быстро закрыть кредит - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 08.07.2026
Аналитик рассказала, как быстро закрыть кредит

Газетдинова: чтобы быстро закрыть кредит, нужно выбирать сокращение срока ссуды

© РИА Новости / Мария ДевахинаБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для быстрого закрытия кредита стоит направлять регулярные небольшие взносы и выбирать сокращение срока ссуды, а не размера платежа, советует руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.
  • Ошибочно пытаться накопить крупную сумму для досрочного погашения вместо совершения частых платежей, так как это немного выгоднее, отмечает эксперт.
  • При полном закрытии кредита необходимо заранее узнать точный остаток на дату списания, чтобы избежать задолженности из-за ежедневного начисления процентов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россиянам для быстрого закрытия кредита стоит не копить большую сумму для досрочного погашения, а направлять регулярные небольшие взносы, при этом всегда выбирать сокращение срока ссуды, а не размера платежа, рассказала РИА Новости руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Наталья Газетдинова.
"Среди типичных ошибок - попытка накопить крупную сумму вместо регулярных небольших взносов: частые платежи немного выгоднее, хотя эффект не такой значительный, как выбор режима погашения. Многие забывают и про текущий ежемесячный платеж перед досрочным взносом - это грозит просрочкой и пенями", - рассказала она.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Экономист объяснил, стоит ли брать кредит летом 2026 года
30 июня, 02:17
При полном закрытии кредита, отмечает эксперт, нужно заранее узнать точный остаток на дату списания: из-за ежедневного начисления процентов может образоваться задолженность в несколько тысяч рублей.
Однако собеседница агентства подчеркивает, что досрочное погашение подходит не всем и не всегда. "Если у семьи нет финансовой подушки, направлять все свободные средства на ипотеку рискованно: при неожиданных расходах придется брать дорогой потребительский кредит под 25–30% годовых, что сведет на нет всю выгоду", - добавила Газетдинова.
На поздних этапах ипотеки, когда основная часть процентов уже выплачена, досрочные взносы практически не снижают общую переплату. В таком случае эксперт советует разместить деньги на вкладе.
Также, по ее словам, сократить выплату ссуды многим россиянам не удается из-за технических ошибок. Например, если несвоевременно подать заявление в банк или перечислить деньги позже даты списания, то это приводит к тому, что средства не уменьшают основной долг в полном объеме, а частично уходят на погашение текущих процентов.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Эксперт рассказал, при каких условиях не стоит брать кредит
14 мая, 04:34
"В результате заемщик не получает максимальной выгоды от досрочного погашения, хотя мог бы сократить переплату", - уточнила Газетдинова.
Еще одним распространенным упущением при досрочном погашении является так называемая "стратегическая ошибка", когда заемщики выбирают уменьшение ежемесячного платежа вместо сокращения срока кредита. Аналитик приводит расчет для стандартного кредита: 5 миллионов рублей на 20 лет под 19% годовых.
"При досрочном взносе 100 тысяч рублей в первый год платежей сокращение срока уменьшает переплату более чем на 3 миллиона рублей в пересчете за весь срок кредита, тогда как уменьшение платежа дает лишь чуть более 200 тысяч рублей экономии в пересчете за весь срок кредита... Это ориентировочный расчет без учета условий конкретного договора, а также банковского порядка начисления процентов", - отмечает Газетдинова.
По ее словам, за весь срок ипотеки при регулярных досрочных погашениях потери от уменьшения платежа могут достичь более чем нескольких миллионов рублей. "Это прямая переплата, которой могло не быть, если бы с самого начала заемщик выбрал правильный режим", - заключила она.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с пенсиями
01:06
 
ГранельРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала