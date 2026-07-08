Кравцов рассказал, сколько человек набрали 400, 300 и 200 баллов на ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Не менее 76 участников ЕГЭ набрали за экзамены 300 баллов.

Восемь человек из них получили 400 баллов, в их числе — Артем Шунтов из Владивостока.

200 баллов на ЕГЭ получили 933 человека из 77 регионов.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Не менее 76 участников ЕГЭ набрали за экзамены 300 баллов, восемь человек из них получили 400 баллов, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами кабмина. Кравцов выступил с докладом в ходе совещания.

"Еще восемь человек набрали 400 баллов. Один из них Артем Шунтов из Владивостока. Он сдавал экзамены по русскому языку, профильной математике, химии и физике и планирует поступать на химический факультет МГУ. 300 баллов набрали 76 человек из 23 регионов", - сказал Кравцов.

Он отметил, что 200 баллов на ЕГЭ получили 933 человека из 77 регионов.