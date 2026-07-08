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Кравцов рассказал, сколько человек набрали 400, 300 и 200 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 08.07.2026
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19:57 08.07.2026 (обновлено: 21:47 08.07.2026)
Кравцов рассказал, сколько человек набрали 400, 300 и 200 баллов на ЕГЭ

Кравцов: не менее 76 участников ЕГЭ набрали 300 баллов, восемь получили 400

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Не менее 76 участников ЕГЭ набрали за экзамены 300 баллов.
  • Восемь человек из них получили 400 баллов, в их числе — Артем Шунтов из Владивостока.
  • 200 баллов на ЕГЭ получили 933 человека из 77 регионов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Не менее 76 участников ЕГЭ набрали за экзамены 300 баллов, восемь человек из них получили 400 баллов, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами кабмина. Кравцов выступил с докладом в ходе совещания.
"Еще восемь человек набрали 400 баллов. Один из них Артем Шунтов из Владивостока. Он сдавал экзамены по русскому языку, профильной математике, химии и физике и планирует поступать на химический факультет МГУ. 300 баллов набрали 76 человек из 23 регионов", - сказал Кравцов.
Он отметил, что 200 баллов на ЕГЭ получили 933 человека из 77 регионов.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Ранее Кравцов заявил, что экзамен прошел в штатном режиме, все участники находились в равных условиях. Выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору 8 и 9 июля. При этом предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Число не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ снижается, заявил Кравцов
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РоссияВладивостокСергей КравцовВладимир ПутинЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Образование
 
 
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