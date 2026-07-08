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Кравцов заявил о росте интереса к учебе в российских колледжах - РИА Новости, 08.07.2026
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18:46 08.07.2026
Кравцов заявил о росте интереса к учебе в российских колледжах

Кравцов: интерес к учебе в российских колледжах со стороны молодежи растет

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Интерес к учебе в российских колледжах со стороны молодежи растет, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
  • Конкурс в системе СПО в среднем составляет два человека на место, а во флагманских колледжах "Профессионалитета" — 4–5 человек на место.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Интерес к учебе в российских колледжах со стороны молодежи растет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами кабмина. Кравцов выступил с докладом в ходе совещания.
"Ребята идут в колледжи, действительно интерес растет", - сказал Кравцов.
Он отметил, что конкурс в системе СПО в среднем уже составляет два человека на место, а во флагманских колледжах "Профессионалитета" - 4-5 человек на место.
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