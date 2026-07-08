Кравцов заявил о росте интереса к учебе в российских колледжах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Интерес к учебе в российских колледжах со стороны молодежи растет, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
- Конкурс в системе СПО в среднем составляет два человека на место, а во флагманских колледжах "Профессионалитета" — 4–5 человек на место.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Интерес к учебе в российских колледжах со стороны молодежи растет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами кабмина. Кравцов выступил с докладом в ходе совещания.
"Ребята идут в колледжи, действительно интерес растет", - сказал Кравцов.
Он отметил, что конкурс в системе СПО в среднем уже составляет два человека на место, а во флагманских колледжах "Профессионалитета" - 4-5 человек на место.