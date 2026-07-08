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Кравцов заявил о повышении качества российского образования - РИА Новости, 08.07.2026
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17:44 08.07.2026 (обновлено: 17:56 08.07.2026)
Кравцов заявил о повышении качества российского образования

Кравцов: качество российского образования повышается

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о повышении качества российского образования.
  • Он отметил рост балла ЕГЭ по всем предметам в среднем на два балла ежегодно.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Качество российского образования повышается, средний балл ЕГЭ растет по всем предметам, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В среду президент России Владимир Путин собрал совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Важно, что в целом повышается качество образования. Такая хорошая, главное, устойчивая динамика подтверждается объективной статистикой. Первое - балл ЕГЭ растет по всем предметам. В среднем плюс два балла ежегодно", - сказал Кравцов в докладе Путину.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Ранее Кравцов заявил, что экзамен прошел в штатном режиме, все участники находились в равных условиях. Выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору 8 и 9 июля. При этом, предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора, около 149 тысяч человек подали заявление на пересдачу одного из предметов, самым популярным стало обществознание.
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