В Красноярске завели дело из-за издевательств над девочкой в лагере

Краткий пересказ от РИА ИИ В Красноярске следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в частном детском лагере.

Основанием для возбуждения дела стала публикация в социальных сетях о жестоком обращении с семилетней девочкой в лагере.

По данным следствия, другие дети в лагере применяли физическую силу к семилетней девочке, а руководство лагеря не предприняло никаких мер.

КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после сообщений о жестоком обращении с семилетней девочкой в частном детском лагере в Красноярске, информирует региональный главк СК РФ.

Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что во время смены соседки пострадавшей по комнате систематически издевались над ней: били, пинали и заталкивали под кровать.

"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней...По данному факту…возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, во время пребывания в лагере другие дети, проживающие в одной комнате с семилетней девочкой, совершали против нее противоправные действия, в том числе применяли физическую силу. При этом руководство лагеря не предприняло никаких мер для урегулирования конфликтной ситуации.