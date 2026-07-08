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В Красноярске завели дело из-за издевательств над девочкой в лагере - РИА Новости, 08.07.2026
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13:49 08.07.2026
В Красноярске завели дело из-за издевательств над девочкой в лагере

В Красноярске завели дело из-за издевательств над 7-летней девочкой в лагере

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярске следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в частном детском лагере.
  • Основанием для возбуждения дела стала публикация в социальных сетях о жестоком обращении с семилетней девочкой в лагере.
  • По данным следствия, другие дети в лагере применяли физическую силу к семилетней девочке, а руководство лагеря не предприняло никаких мер.
КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после сообщений о жестоком обращении с семилетней девочкой в частном детском лагере в Красноярске, информирует региональный главк СК РФ.
Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что во время смены соседки пострадавшей по комнате систематически издевались над ней: били, пинали и заталкивали под кровать.
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"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней...По данному факту…возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 238 УК РФ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, во время пребывания в лагере другие дети, проживающие в одной комнате с семилетней девочкой, совершали против нее противоправные действия, в том числе применяли физическую силу. При этом руководство лагеря не предприняло никаких мер для урегулирования конфликтной ситуации.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.
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