Женщину, напавшую на девочку в Красноярске, отправили под домашний арест

КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Женщина, напавшая на улице в Красноярске на 8-летнюю девочку, на два месяца отправлена под домашний арест, сообщает ГСУ СК региона.

Ранее региональный СУСК сообщил, что вечером 4 июля проходящая мимо гуляющих детей подозреваемая без какого-либо повода сбила с ног 8-летнюю девочку и нанесла ей несколько ударов по лицу. Ее остановили прохожие. Позже женщина была задержана.