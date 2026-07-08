Женщину, напавшую на девочку в Красноярске, отправили под домашний арест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красноярске женщина без повода напала на 8-летнюю девочку, нанеся ей несколько ударов по лицу.
- Подозреваемая отправлена под домашний арест до 5 сентября.
КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Женщина, напавшая на улице в Красноярске на 8-летнюю девочку, на два месяца отправлена под домашний арест, сообщает ГСУ СК региона.
Ранее региональный СУСК сообщил, что вечером 4 июля проходящая мимо гуляющих детей подозреваемая без какого-либо повода сбила с ног 8-летнюю девочку и нанесла ей несколько ударов по лицу. Ее остановили прохожие. Позже женщина была задержана.
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"Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 5 сентября", - говорится в сообщении.