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Женщину, напавшую на девочку в Красноярске, отправили под домашний арест - РИА Новости, 08.07.2026
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10:54 08.07.2026

Женщину, напавшую на девочку в Красноярске, отправили под домашний арест

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярске женщина без повода напала на 8-летнюю девочку, нанеся ей несколько ударов по лицу.
  • Подозреваемая отправлена под домашний арест до 5 сентября.
КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Женщина, напавшая на улице в Красноярске на 8-летнюю девочку, на два месяца отправлена под домашний арест, сообщает ГСУ СК региона.
Ранее региональный СУСК сообщил, что вечером 4 июля проходящая мимо гуляющих детей подозреваемая без какого-либо повода сбила с ног 8-летнюю девочку и нанесла ей несколько ударов по лицу. Ее остановили прохожие. Позже женщина была задержана.
«
"Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 5 сентября", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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