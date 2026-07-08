Ученый рассказал, как превратить крапиву в функциональный продукт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ферментация крапивы позволяет создать продукт, богатый антиоксидантами и пробиотиками, сообщил заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ "Здоровое питание" Олег Медведев.
- Процесс ферментации повышает содержание фенольных соединений и антиоксидантную активность растения.
- Функциональные продукты из растительного сырья помогают поддерживать микрофлору и служат профилактикой заболеваний.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ферментация растительного сырья, в частности, крапивы, позволяет создать продукт, богатый антиоксидантами и пробиотиками, сообщил заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ "Здоровое питание" Олег Медведев.
"Ферментация растительного сырья открывает путь к созданию продуктов с двойной пользой. Яркий пример - крапива. Этот процесс позволяет одновременно повысить содержание фенольных соединений и антиоксидантную активность растения. На выходе получается функциональный продукт, который является одновременно источником биоактивных веществ и пробиотической биомассы", - сказал Медведев NEWS.ru.
По словам профессора, для здоровья важно не просто добавлять пробиотики в рацион, а создавать сбалансированные функциональные продукты из растительного сырья. Они помогают поддерживать микрофлору, вырабатывать полезные метаболиты и служат хорошей профилактикой заболеваний, добавил он.
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3 июля, 17:23