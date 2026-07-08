Ученый рассказал, как превратить крапиву в функциональный продукт

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ферментация растительного сырья, в частности, крапивы, позволяет создать продукт, богатый антиоксидантами и пробиотиками, сообщил заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ "Здоровое питание" Олег Медведев.

По словам профессора, для здоровья важно не просто добавлять пробиотики в рацион, а создавать сбалансированные функциональные продукты из растительного сырья. Они помогают поддерживать микрофлору, вырабатывать полезные метаболиты и служат хорошей профилактикой заболеваний, добавил он.