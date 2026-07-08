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Космонавт Фибек рассказал, каким видит будущее Марса - РИА Новости, 08.07.2026
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00:43 08.07.2026
Космонавт Фибек рассказал, каким видит будущее Марса

Австрийский космонавт Фибек не верит в возможность колонизации Марса

© Fotolia/artemp1Планета Марс
Планета Марс - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Fotolia/artemp1
Планета Марс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франц Фибек, космонавт из Австрии, высказал мнение о будущем Марса в интервью РИА Новости.
  • Фибек не верит в возможность массовой колонизации Марса и считает, что будут созданы только исследовательские станции, как в Антарктиде.
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Космонавт из Австрии Франц Фибек рассказал в интервью РИА Новости, каким он видит будущее Марса.
На вопрос, сможет ли человечество когда-нибудь создать колонию на Марсе или на других планетах, собеседник агентства заявил, что не верит в это.
"Думаю, будут исследовательские станции - как сейчас в Антарктиде, где ученые живут и работают. Но массовой колонизации Марса, на мой взгляд, не будет. В этом нет смысла. У нас есть прекрасная Земля - лучше заботиться о ней", - сказал Фибек.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Он провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
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