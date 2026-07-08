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Биолог назвал бешенство главной опасностью для домашних кошек на природе - РИА Новости, 08.07.2026
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14:57 08.07.2026
Биолог назвал бешенство главной опасностью для домашних кошек на природе

Биолог Хряпин: кошка после прогулки на природе может заразить хозяев бешенством

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошка
Кошка - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кошки, вывезенные на природу, могут заразиться бешенством от диких животных и передать вирус хозяевам, сообщил биолог и энтомолог Роман Хряпин.
  • Случаи бешенства регулярно фиксируют даже в Подмосковье, и жертвами часто становятся домашние питомцы.
  • Универсальный признак бешенства у любого зверя — нарушение координации и неестественное поведение, при обнаружении такого животного к нему нельзя подходить.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кошки, вывезенные на природу, могут заразиться бешенством от диких животных, а затем покусать хозяев и передать вирус, сообщил биолог и энтомолог Роман Хряпин.
"Кошек обычно городских вывозят на природу, она радуется, бегает, ловит какую-нибудь мышку или контактирует с дикой кошечкой, которая может болеть бешенством. Она получает царапины или укусы, вирус попадает в кровь. Потом кошечка начинает чахнуть, перестает пить, забивается в темный угол. И, соответственно, такая кошечка может покусать своих хозяев и передать вирус", - сказал Хряпин в беседе с aif.ru.
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По словам биолога, случаи бешенства регулярно фиксируют даже в Подмосковье, и жертвами часто становятся домашние питомцы. Опасность исходит не только от диких кошек и мышей, но и от других зверей, уточнил Хряпин.
"Очень опасны в этом смысле енотовидные собаки. У них бешенство проявляется иначе: если волки и лисы становятся агрессивными и бросаются на все подряд, то енотовидные собаки демонстрируют угнетенное, пассивное поведение. Они становятся вялыми, теряют чувство страха, выходят на дороги и в населенные пункты к людям", - отметил специалист.
Хряпин обратил внимание, что из-за такого поведения люди часто принимают больных енотовидных собак за безобидных "пушистиков", подходят к ним, гладят и получают укусы. Универсальный признак бешенства у любого зверя - нарушение координации и неестественное поведение, добавил биолог. При обнаружении такого животного нельзя подходить к нему и подпускать близких, предупредил Хряпин.
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