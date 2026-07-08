Биолог назвал бешенство главной опасностью для домашних кошек на природе

Краткий пересказ от РИА ИИ Кошки, вывезенные на природу, могут заразиться бешенством от диких животных и передать вирус хозяевам, сообщил биолог и энтомолог Роман Хряпин.

Случаи бешенства регулярно фиксируют даже в Подмосковье, и жертвами часто становятся домашние питомцы.

Универсальный признак бешенства у любого зверя — нарушение координации и неестественное поведение, при обнаружении такого животного к нему нельзя подходить.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кошки, вывезенные на природу, могут заразиться бешенством от диких животных, а затем покусать хозяев и передать вирус, сообщил биолог и энтомолог Роман Хряпин.

"Кошек обычно городских вывозят на природу, она радуется, бегает, ловит какую-нибудь мышку или контактирует с дикой кошечкой, которая может болеть бешенством. Она получает царапины или укусы, вирус попадает в кровь. Потом кошечка начинает чахнуть, перестает пить, забивается в темный угол. И, соответственно, такая кошечка может покусать своих хозяев и передать вирус", - сказал Хряпин в беседе с aif.ru

По словам биолога, случаи бешенства регулярно фиксируют даже в Подмосковье, и жертвами часто становятся домашние питомцы. Опасность исходит не только от диких кошек и мышей, но и от других зверей, уточнил Хряпин.

"Очень опасны в этом смысле енотовидные собаки. У них бешенство проявляется иначе: если волки и лисы становятся агрессивными и бросаются на все подряд, то енотовидные собаки демонстрируют угнетенное, пассивное поведение. Они становятся вялыми, теряют чувство страха, выходят на дороги и в населенные пункты к людям", - отметил специалист.