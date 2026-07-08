Королев: большая семья — это моральные ориентиры, которые несут через жизнь

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Большая семья — это те моральные ориентиры, которые получают в раннем возрасте и несут через всю свою жизнь, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

"Мои родители в конце июня отметили 47 лет совместной жизни. Моя мама росла в многодетной семье, где было пятеро детей. И я очень хорошо понимаю, что такое большая хорошая семья. Это те моральные ориентиры, которые мы получаем в самом раннем возрасте и несем через всю свою жизнь", — приводит слова Королева пресс-служба регионального правительства.

В среду по всей Тверской области проходят мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Одним из центральных событий стал фестиваль "Жизнь семьи в любви и верности" в столице Верхневолжья. В торжествах приняли участие Королев и председатель Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России", депутат Госдумы Владимир Васильев.

Руководитель области присоединился к праздничному шествию, которое объединило молодые и многодетные союзы, победителей семейных конкурсов, родственников участников специальной военной операции, межнациональные супружеские пары из разных регионов страны.

"В объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Год единства народов России этот замечательный праздник наполняется особым смыслом. Он напоминает о том, что все мы — одна большая семья, семья народов России. Мы гордимся тем, что Верхневолжье славится своими многодетными семьями — у нас их более 17 тысяч", — указал Королев.

Он добавил, что это количество увеличилось в два раза за последние 10 лет благодаря реализации мер поддержки. В регионе действует 88 мер поддержки семьи и детства.

"Но не менее важно, чтобы у молодежи перед глазами были достойные примеры для подражания. Вызывают искреннее уважение и восхищение ваша забота о детях, стремление привить им лучшие качества и дать все самое дорогое, что есть в сердцах родителей", — подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил все супружеские пары Верхневолжья за воспитание детей, любовь и верность друг другу и провел церемонию награждения.

Указом президента России орден "Родительская слава" вручили семье Васильевых из Твери. У родителей 30-летний стаж совместной жизни и пятеро детей. В 2022 году они победили во Всероссийском конкурсе "Семья года".

"В жизни бывает всякое — и дождик, и тучки. Так же, как с нашей погодой. Но самое главное — это тепло семейного очага, любовь, которая согревает, любовь к мужу и детям. А детки — это маленькие солнышки, которые улыбаются и радуются тебе. И это помогает превозмочь все", — считает Васильева.

Почетные знаки Тверской области "Слава Отца" и "Слава Матери" вручены Илье и Людмиле Степочкиным из Калининского округа, у которых восемь детей. В браке супруги 21 год.

"С самого начала знали, что будет большая семья. Сколько Бог дает нам детей, стольким и радуемся, любим и ценим их. Сегодня наш праздник, у нас в этот день родился второй сын. Стараемся следить за всеми мерами поддержки в Тверской области, благодарны региону за такое внимание к семьям", — поделился глава семейства.

Традицией Дня семьи, любви и верности стало чествование юбиляров совместной жизни. Супружеским парам, прожившим вместе не один десяток лет, вручили медали "За любовь и верность".