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ВС России эвакуировали из Константиновки девочку, оставшуюся без родителей - РИА Новости, 08.07.2026
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15:36 08.07.2026 (обновлено: 16:53 08.07.2026)
ВС России эвакуировали из Константиновки девочку, оставшуюся без родителей

ВС РФ эвакуировали из Константиновки оставшуюся без родителей 10-летнюю девочку

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОсвобожденная Константиновка в ДНР
Освобожденная Константиновка в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Освобожденная Константиновка в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей.
  • Девочку по имени София обнаружили военнослужащие 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск во время подомового обхода.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие "Южной" группировки войск эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей", — говорится в сообщении.
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В ведомстве рассказали, что во время подомового обхода в подвале одного из жилых домов на окраине Константиновки военнослужащие 77-го отдельного мотострелкового полка группировки войск "Южная" обнаружили десятилетнюю девочку, которая осталась без попечения родителей.
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"София, так звали девочку, рассказала, что мама у нее умерла, папу она не помнит, а бабушки и дедушки, получивших ранения в результате попадания украинского дрона в дом, тоже уже нет в живых. Военнослужащие "Южной" группировки войск взяли шефство над Софией, помогали продуктами, дарили подарки, охраняли дом, в котором она жила", — уточнили в Минобороны России.

Как отметили в российской оборонном ведомстве, когда появилась возможность безопасно вывезти Софию из освобожденной Константиновки, эту задачу выполнили военнослужащие, которые почти месяц ее оберегали.
"Эвакуация прошла успешно. Сейчас София уже в безопасности. Она поблагодарила своих спасителей за помощь и сказала, что ее главная мечта — чтобы как можно скорее наступил мир", — подытожили в Минобороны России.
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