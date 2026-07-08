ВС России эвакуировали из Константиновки девочку, оставшуюся без родителей

«

"София, так звали девочку, рассказала, что мама у нее умерла, папу она не помнит, а бабушки и дедушки, получивших ранения в результате попадания украинского дрона в дом, тоже уже нет в живых. Военнослужащие "Южной" группировки войск взяли шефство над Софией, помогали продуктами, дарили подарки, охраняли дом, в котором она жила", — уточнили в Минобороны России.