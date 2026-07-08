Краткий пересказ от РИА ИИ Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что киевские власти отказались забирать тела убитых украинских военных из Константиновки из-за страха лишиться финансовой поддержки Запада.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ киевского режима забирать тела абсолютно уникален в мировой истории.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. Киевские власти отказались забирать тела убитых украинских военных из Константиновки из-за страха лишиться финансовой поддержки Запада по итогам саммита НАТО в Анкаре, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова , комментируя реакцию Украины на предложение Минобороны России передать тела убитых в Константиновке солдат ВСУ, заявила, что отказ киевского режима забирать тела абсолютно уникален в мировой истории.

"Отказ продиктован страхом потерять финансовую поддержку Запада после саммита НАТО в Анкаре, так как признание больших потерь не бьется с победными отчетами Зеленского", — сказал Константинов.

По его мнению, киевские власти, чтобы заполучить новые транши, готовы откреститься от тел украинских солдат, оставленных в Константиновке.

Саммит НАТО проходит в столице Турции Анкаре 7-8 июля.