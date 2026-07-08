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В Крыму объяснили отказ Киева забирать тела боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.07.2026
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16:11 08.07.2026 (обновлено: 16:14 08.07.2026)
В Крыму объяснили отказ Киева забирать тела боевиков ВСУ

Константинов: Киев отказался забирать тела из-за страха потерять деньги Запада

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что киевские власти отказались забирать тела убитых украинских военных из Константиновки из-за страха лишиться финансовой поддержки Запада.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ киевского режима забирать тела абсолютно уникален в мировой истории.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. Киевские власти отказались забирать тела убитых украинских военных из Константиновки из-за страха лишиться финансовой поддержки Запада по итогам саммита НАТО в Анкаре, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию Украины на предложение Минобороны России передать тела убитых в Константиновке солдат ВСУ, заявила, что отказ киевского режима забирать тела абсолютно уникален в мировой истории.
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7 июля, 07:32
"Отказ продиктован страхом потерять финансовую поддержку Запада после саммита НАТО в Анкаре, так как признание больших потерь не бьется с победными отчетами Зеленского", — сказал Константинов.
По его мнению, киевские власти, чтобы заполучить новые транши, готовы откреститься от тел украинских солдат, оставленных в Константиновке.
Саммит НАТО проходит в столице Турции Анкаре 7-8 июля.
В субботу, 4 июля, Минобороны России предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ, находящихся в Константиновке, взятой под контроль российскими войсками. Украина отказалась от этого предложения, сообщили в Минобороны. При этом Владимир Зеленский также отказался признавать потерю Константиновки.
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