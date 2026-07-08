Коллекторы в России купили рекордный объем просроченных долгов МФО - СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Коллекторы в России купили в январе-мае 2026 года просроченные долги МФО на рекордные 48,2 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости".

Доля закрытых сделок по покупке долгов выросла: за январь — март 2026 года она составила почти 92%.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Коллекторы в России купили в январе-мае текущего года объем просроченных долгов МФО на рекордные 48,2 миллиарда рублей - это на 23% больше год к году и на 50%, чем за аналогичный период 2024 года, пишет газета Коллекторы в России купили в январе-мае текущего года объем просроченных долгов МФО на рекордные 48,2 миллиарда рублей - это на 23% больше год к году и на 50%, чем за аналогичный период 2024 года, пишет газета "Ведомости"

"Коллекторы купили рекордный за три года объем просроченных долгов МФО. Коллекторы скупили в январе–мае 2026 года просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) на 48,2 миллиарда рублей - на 23% больше год к году и на 50%, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в материале.

Отмечается, что также выросла доля от выставленных на продажу долгов: за январь-март 2026 года МФО пытались продать просроченные долги на 52,4 миллиарда рублей, а купили из них почти 92%. Помимо этого, доля закрытых сделок за аналогичный период 2025 года составила 82,9%, а в 2024 году - 66,6%.

"Рост объемов закрытых сделок по итогам января-мая объясняется рекордными выдачами займов МФО во второй половине 2025 года, именно сейчас на рынок вышел значительный объем молодой просрочки сроком до 180 дней", - сказал "Ведомостям" управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

Генеральный директор "Агентства судебного взыскания" Максим Богомолов отметил, что, по данным Центрального банка, за третий и четвертый кварталы 2025 года МФО выдали гражданам и компаниям микрозаймов на 1,03 триллиона рублей.