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Коллекторы в России купили рекордный объем просроченных долгов МФО - СМИ - РИА Новости, 08.07.2026
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11:31 08.07.2026
Коллекторы в России купили рекордный объем просроченных долгов МФО - СМИ

Ведомости: коллекторы в РФ купили в 2026 году долгов МФО на 48,2 млрд руб

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами
Пачки с банкнотами - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коллекторы в России купили в январе-мае 2026 года просроченные долги МФО на рекордные 48,2 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости".
  • Доля закрытых сделок по покупке долгов выросла: за январь — март 2026 года она составила почти 92%.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Коллекторы в России купили в январе-мае текущего года объем просроченных долгов МФО на рекордные 48,2 миллиарда рублей - это на 23% больше год к году и на 50%, чем за аналогичный период 2024 года, пишет газета "Ведомости".
"Коллекторы купили рекордный за три года объем просроченных долгов МФО. Коллекторы скупили в январе–мае 2026 года просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) на 48,2 миллиарда рублей - на 23% больше год к году и на 50%, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в материале.
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Отмечается, что также выросла доля от выставленных на продажу долгов: за январь-март 2026 года МФО пытались продать просроченные долги на 52,4 миллиарда рублей, а купили из них почти 92%. Помимо этого, доля закрытых сделок за аналогичный период 2025 года составила 82,9%, а в 2024 году - 66,6%.
"Рост объемов закрытых сделок по итогам января-мая объясняется рекордными выдачами займов МФО во второй половине 2025 года, именно сейчас на рынок вышел значительный объем молодой просрочки сроком до 180 дней", - сказал "Ведомостям" управляющий директор ПКБ Павел Михмель.
Генеральный директор "Агентства судебного взыскания" Максим Богомолов отметил, что, по данным Центрального банка, за третий и четвертый кварталы 2025 года МФО выдали гражданам и компаниям микрозаймов на 1,03 триллиона рублей.
По его словам, кредиторы предпочитают продавать задолженность на досудебной стадии из-за удорожания судебных процедур, так как свежий досудебный долг является более привлекательным активом.
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