В России открыли прием в колледжи по новым направлениям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения открыло в колледжах прием по новым направлениям в областях машиностроения и оборонной промышленности.
- По словам главы Сергея Кравцова, новые программы динамично развиваются.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину, что министерство открыло в колледжах прием по новым направлениям в областях машиностроения и оборонной промышленности.
"Динамично развиваются новые программы. Открыт прием по таким новым направлениям, как машиностроение и оборонная промышленность", - сказал Кравцов.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что экзамен прошел в штатном режиме, все участники находились в равных условиях. Выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору 8 и 9 июля. При этом предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора, около 149 тысяч человек подали заявление на пересдачу одного из предметов, самым популярным стало обществознание.