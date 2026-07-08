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В России открыли прием в колледжи по новым направлениям - РИА Новости, 08.07.2026
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17:56 08.07.2026 (обновлено: 18:14 08.07.2026)
В России открыли прием в колледжи по новым направлениям

Кравцов: колледжи открыли прием по новым направлениям в ОПК и машиностроении

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСтуденты на занятиях
Студенты на занятиях - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Студенты на занятиях. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения открыло в колледжах прием по новым направлениям в областях машиностроения и оборонной промышленности.
  • По словам главы Сергея Кравцова, новые программы динамично развиваются.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину, что министерство открыло в колледжах прием по новым направлениям в областях машиностроения и оборонной промышленности.
"Динамично развиваются новые программы. Открыт прием по таким новым направлениям, как машиностроение и оборонная промышленность", - сказал Кравцов.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что экзамен прошел в штатном режиме, все участники находились в равных условиях. Выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору 8 и 9 июля. При этом предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора, около 149 тысяч человек подали заявление на пересдачу одного из предметов, самым популярным стало обществознание.
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