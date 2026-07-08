Кравцов рассказал об увеличении числа бюджетных мест в колледжах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число бюджетных мест в российских колледжах увеличилось на 30 тысяч по сравнению с 2025 годом.
- Министр просвещения Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину, что в 2026 году количество бюджетных мест в колледжах составляет 880 тысяч.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число бюджетных мест в российских колледжах увеличилось на 30 тысяч по сравнению с 2025 годом, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"В этом году бюджетных мест 880 тысяч, это порядка 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Ребята идут в колледж, действительно интерес растет", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос Путина о количестве бюджетных мест в колледжах РФ в сравнении с 2025 годом.