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Кравцов рассказал об увеличении числа бюджетных мест в колледжах - РИА Новости, 08.07.2026
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20:01 08.07.2026
Кравцов рассказал об увеличении числа бюджетных мест в колледжах

Кравцов: число бюджетных мест в российских колледжах увеличилось на 30 тысяч

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число бюджетных мест в российских колледжах увеличилось на 30 тысяч по сравнению с 2025 годом.
  • Министр просвещения Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину, что в 2026 году количество бюджетных мест в колледжах составляет 880 тысяч.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число бюджетных мест в российских колледжах увеличилось на 30 тысяч по сравнению с 2025 годом, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Кравцов на совещании с членами правительства в среду доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах ЕГЭ-2026 и вступительной кампании в колледжи.
"В этом году бюджетных мест 880 тысяч, это порядка 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Ребята идут в колледж, действительно интерес растет", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос Путина о количестве бюджетных мест в колледжах РФ в сравнении с 2025 годом.
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