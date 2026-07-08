Кравцов рассказал об увеличении числа бюджетных мест в колледжах

"В этом году бюджетных мест 880 тысяч, это порядка 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Ребята идут в колледж, действительно интерес растет", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос Путина о количестве бюджетных мест в колледжах РФ в сравнении с 2025 годом.